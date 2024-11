ZIMSKI RED VOŽNJE U UŽICU: Izmene na tri prigradske linije

Od petka 29.novembra na snazi će biti zimski red vožnje na linijama koje su u sistemu javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji Grada Užica.

Foto: Arhiva

Izmene se odnose na svega tri linije:

Linija 14, Užice AS – Jelova Gora, svi polasci koji su saobraćali do Prevedenih voda saobraćaće do Jelove Gore.

Linija 15, Užice AS – Turica – Sinjevac – Stapari – Ponikve, na kojoj će vozila saobraćati izmenjenom trasom, državnim putem preko Dubokog Potoka, Volujca, Jasika do naselja Ponikve i Stapari. Polasci sa Užice AS su radnim danima u 7 i 12:45 časova, a polasci od stanice Stapari škola su radnim danima u 8 i 13:15 časova.

Linija 19, Ribar – Drežnik – Ravni, na kojoj će svi polasci koji su saobraćali do Ravanjskog polja saobraćati do naselja Ravni.