„KUTIJA ŽELJA“ ZA PISMA DEDA MRAZU: Akcija Grada Kikinde za male sugrađane, jedinstvena u Srbiji

Ispred gradske kuće u Kikindi postavljena je „Kutija želja“ u koju najmlađi Kikinđani mogu da ubacuju pisma Deda Mrazu. Deca do 10 godina u pismu treba da navedu šta žele kao poklon u paketu za Novu godinu ili Božić, a onda će čekati kada će popularni deka početi da im ispunjava želje.

Foto: R. Šegrt

On će dolaziti na njihove kućne adrese, kao i proteklih nekoliko godina. Ovo je jedinstvena akcija u našoj zemlji, kada Grad Kikinda, uz pomoć sponzora, kupuje novogodišnje poklone koja su pisala Deda Mrazu, a on ih odnosi kućama mališana. Zato uz ime i prezime i želju, u pismu treba da navedu i tačnu adresu, svoje godine, ime roditelja ili staratelja i broj telefona. Pisma mogu da se ubace u kutiju do 9. decembra. U „Kutiji želja“ prošle godine bilo je više od 5.000 pisama na osnovu kojih je Gradska uprava ispunila želje svojim najmlađim sugrađanima.