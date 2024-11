PALMA GODINU DANA PATIO ZBOG ODLUKE OCA: "Tata mi je to zabranio i išamarao me pred mojom ženom" - Odgovor supruge će se preprečivati

DRAGAN Marković Palma umro je sinoć nakon kraće bolesti u 64. godini u Zemunskoj bolnici u Beogradu.

Foto Tanjug

Dragan Marković Palma svojevremeno je govorio o svom ocu koji je bio jako strog i autoritativan i branio mu je da studira i trenira.

-Pitao sam oca mogu li da idem na more kada su moji drugari počeli sami da idu. Rekao mi je: 'Ti sad moraš da radiš, a kada budeš išao na more, oni neće moći da idu.' Tako je i bilo. Ponosan sam što me je naučio disciplini."

- Tata mi nije dao da treniram boks, pa sam morao da smišljam izgovore – da idem na praksu, u biblioteku... Kada je saznao, zabranio mi je nakon samo deset borbi. Godinu dana sam patio zbog toga. Stalno sam morao da lažem da bih išao na treninge. Govorio sam da idem na praksu, na dopunske časove, u biblioteku da uzmem knjigu. Jednog dana sam došao sa naduvenim licem i tada me je pitao: "Ko te je to tukao?" Priznao sam mu da sam počeo da treniram boks. Posle druge borbe je došao u salu i rekao mi da će mi to zabraniti. Posle desete je razgovarao sa mojim trenerom i rekao mu da ne mogu više da treniram. Godinu dana sam patio zbog toga - rekao je jednom prilikom Palma i otkrio da mu otac nije dozvolio ni da studira.

- Govorio mi je: 'Kakav fakultet, ti treba da radiš ovde. Uhvatiće te neki mangupi tamo i protraćićeš sav kapital.' Tada sam bolovao zbog toga, ali danas znam da je želeo najbolje za mene - ispričao je on tada i prisetio se situacije kada je supruga prisustvovala šamaru koji je on dobio od oca.

- Pozajmio sam od oca rusku "volgu", koju smo kupili na Beogradskom sajmu. Rekao sam mu: "Idem, tata, do grada za čas nešto da uzmem." Odgovorio mi je: "Ajde, ali požuri jer treba da idem da pogodim neki posao. Za koliko ćeš da se vratiš?" Obećao sam da ću biti kod kuće za sat vremena, a došao sam tek posle dva i po sata. On je obukao odelo i čekao me je besan ispred kapije. Zavalio mi je šamar, a moja žena, koja je sve to sa terase gledala, povikala je: "Ako, ako, to ti i treba! Gde si do sada?!" Nije mi palo na pamet da mu se suprotstavim, a kada se vratio iz grada, ja sam se pravio kao da se ništa nije dogodilo - rekao je on tada.

(Blic)