APEL JAGODINSKIH VATROGASACA: Proverite ispravnost grejnih tela i odžaka

OD početka grejne sezone u Pomoravskom okrugu zabeleženo je 17 požara na građevinskim objektima.

Foto:Z.Gligorijević

Uzrok požara bili su neočišćeni dimnjaci, nepažnja prilikom loženja peći ili ostavljanje neispravnih grejalica bez nadzora. Zato vatrogasci apeluju na građane da provere ispravnost dimnjaka, elektroinstalacija i peći na drva pred svaku grejnu sezonu.

-Tokom prošle grejne sezone u Pomoravskom okrugu bilo je 108 požara na građevinskim objektima, od čega 32 na dimnjacima. Od 15.oktobra već smo intervenisali 17 puta kada su u pitanju požari na građevinskim objektima, od toga je jedan bio na dimnjaku. Prema našim iskustvima, požari na dimnjacima se najviše javljaju kada je temperatura u dubokom minusu, jer se tada najviše i loži. Zato apelujemo na građane da obrate pažnju gde odlažu pepeo, jer to ne bi smeli da budu kontejneri koji su zbog svog sadržaja lako zapaljivi, da ne ostavljaju malu decu bez nadozora u prostoriji sa šporetom na čvrsto gorivo ili električnom grejalicom, kao i da ne ostavljaju električne uređaje bez nadzora – navodi Goran Radosavljević, komandant Vatrogasno-spasilačkog bataljona u Jagodini.

On dodaje da, ukoliko dođe do požara na dimnjaku, nikako ne treba da se koristi voda, već neka krpa kojom će se smanjiti protok kiseonika do vatre i njeno raspirivanje, apeluju vatrogasci.

-Naš savet je da ukoliko građani primete požar, probaju da ga ugase samo ukoliko procene da to mogu. Inače, jako je bitno da svi napuste tu prostoriju ili stan, da obaveste svoje komšije da to isto učine i prilikom izlaska pozovu 193, jer će obučeni vatrogasci odmah doći sa potrebnom opremom i sredstvima za gašenje – zakljućuje Radosavljević.