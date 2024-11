ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u Braničevskom okrugu

POŽAREVAC – U utorak, 19. novembra, izvodiće se radovi na mreži, zbog čega će pojedini delovi Braničevskog okruga ostati bez struje.

D. Novković

Na području grada Požarevca, od 8 do 10 sati struju neće imati Ulica kneza Lazara prvi deo, Kosančićeva prvi deo, Sinđelićeva - deo oko robne kuće i i Veljka Dugoševića od broja 1 do broja 3. Od 8 do 9.30 bez struje će biti tržni centar „Novi dom“, od 8 do 9 Robna kuća, od 9.30 do 11 Hajduk-Veljkova 27, a od 11 do 12.30 Nemanjina 48. Od 12.30 do 14 sa mreže će biti isključena Ulica bratstva-jedinstva 37-86, Draže Markovića, Jadranska 1-4, Kostolačka, Makedonska, Metohijska, Pionirski trg, Triše Kaclerovića, Veljka Vlahovića 1-38 i Vuka Karadžića. U periodu od 12.30 do 14 bez struje će biti Bosanska 4-6, Lole Ribara 25, a od 8 do 14 deo naselja Dubravica - prema Batovcu. Od 7.45 do 14 struju neće imati Komša kod Kučeva, a od 8 do 16 Vlakča kod Golupca.