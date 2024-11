UZ NJIVU DOBIO I 150 GROBOVA! Nesvakidašnje muke Slaviše Jovanovića, odlukom suda vraćena mu zemlja sa - pokojnicima

SLAVIŠA Jovanović iz Donjeg Međurova tužio je nišku Opštinu Palilula zbog neisplaćenog duga za zemlju koju je njegov otac ranije prodao za proširenje seoskog groblja.

foto: J. Ćosin

Nakon sudskog spora koji je trajao godinama, odlučeno je da se ugovor koji je njegov otac za prodaju zemljišta potpisao poništi, pa je zemljište vraćeno porodici Jovanović, ali zajedno sa - 150 grobova! Očajan, Slaviša čeka da nadležni reše ovaj slučaj, a za to vreme, sahrane se i dalje obavljaju na njegovom imanju.

- Šta treba da uradim, da organizujem ekshumaciju ili da stanem ispred povorke i da kažem ljudma da ne mogu da sahrane pokojnika? Iz Opštine Palilula mi je obećano da će za dve do tri nedelje rešiti problem, tako da ću tada odlučiti šta ću, a do tada, evo, juče je bila još jedna sahrana. Ljudi i ne znaju da je ova parcela u privatnom vlasništvu - ističe za "Novosti" Jovanović.

Slaviša je posle višegodišnjeg sudskog spora, ponovo postao vlasnik parcele koju je njegov otac prodao 2007. godine Savetu mesne kancelarije tog sela. No tada je dobio samo deo novca, pa se našao pred sudom tužeći opštinu da mu vrati dug od 150.000 dinara. Sud je odlučio da je kupoprodaja zemljišta nevažeća i zemljište, sa sve pokojnicima koji su tu u međuvremenu sahranjeni, vratio Slaviši.

Zbog toga, kako kaže, danima pije lekove za smirenje i ne vidi kako bi njegov problem mogao da bude rešen.

- Te 2007. godine raspisan je tender za ovu parcelu, za sahranjivanje. Njihova pravna služba je formirala komisiju koja otvara tender na kojem su se pojavili i moj pokojni otac i još jedan zemljak. Moj otac ih je dobio na tenderu. Iza toga su iz opštine napravili ugovor saveta mesne zajednice i pokojnog oca, a sve je išlo preko Fonda za razvoj. Opština je prebacila 400.000 Fondu, on je izmirio taj novac, ali ostalo je bilo još nekih 150.000 koje nisu izmirene. Još dok je bio živ, otac me je zamolio da zabranim sahranjivanja dok se novac ne isplati. Rekao sam da nema smisla da zabranjujem, išao sam u opštinu više puta, da razgovaram sa njima, međutim nisu hteli da me prime i iz njihove službe, nije bitno ko, posavetovali su me da tužim opštinu. Od 2015. do 2020. godine taj proces je trajao kroz više od 20 ročišta. Na kraju je presuđeno u moju korist. Oni su se žalili, Apelacioni sud je vratio slučaj na ponovno suđenje, ali septembra ove godine sud je konačno presudio i proglasio taj ugovor kao ništavan. Vratio je meni parcelu od 20 ari i zajedno sa njom 150 pokojnika - ističe on.

Faktička eksproprijacija IZ ove opštine za "Novosti" kažu da je propust verovatno napravljen u tadašnjem rukovodstvu, ali da će oni svakako naći najbolje moguće rešenje za sve. O tome će se odlučivati u najskorije vreme, a jedno od rešenja moglo bi da bude proglašenje faktičke eksproprijacije.

Da se parcela vrati u prvobitno stanje, presuda je suda. Ali njiva nije prazna nego je sa preko 150 sahranjenih.

Selo Donje Međurovo sada se suočava sa problemom jer ovo groblje predstavlja jedinu opciju za sahranjivanje. Slaviša je postavio tablu sa natpisom "Zabranjeno sahranjivanje" na parceli, ali ne može da spreči ljude da svoje najmilije sahranjuju na njegovom zemljištu.

U Opštini Palilula tvrde da nisu bili odgovorni za zaključivanje ugovora, ali ističu da su sredstva od Fonda za razvoj bila preneta na obezbeđivanje zemljišta za potrebe groblja. Iako je ugovor potpisan, opština navodi da nije bila garant za sprovođenje tog ugovora.