ŠLEPER IZVUČEN IZ RESAVE: Kamion kod Svilajnca vozeći pesak urušio most i upao u reku

ŠLEPER koji je u sredu upao u Resavu zajedno sa mostom, koji je popustio pod njegovim teretom, posle nekoliko sati, iz reke je izvučen pola sata iza ponoći specijalnom dizalicom koja je stigla iz Niša.

Foto:G.Jović

Iako je most, koji je Vojska Srbije selu poklonila 2011. godine, i koji je isključivo bio namenjen za traktore i poljoprivredne mašine, da bi pedesetak poljoprivrednika brže i lakše stizalo do svojih 300 hektara u Resavskom ataru, vozač šlepera pokušao je da pređe preko njega.

Kako je šleper prevozio pesak i šljunak, jer se u selu izvode radovi na navodnjavanju i izgradnji kanalizacije, most je popustio i završio je u reci. Srećom, vozač nije zadobio ni ogrebotinu.

- Često sam prelazio preko tog mosta, ali se ne bih usudio da preko njega pređem kamionom, a pogotovo ne šleperom punim peska i šljunka. Nosivost mosta je 28 tona. Vozaču je, navodno, neko iz preduzeća za puteva, koji je zbog radova na putu Svilajnac - Medveđa saobraćaj usmeravao na alternativne pravce, rekao da može da prođe preko mosta, jer i njihovi kamioni njime prolaze, ali ne znam da li je to tačno, niti mogu da procenim koliko je šleper bio težak. Firma je odmah angažovala mašine, ali se čekala dizalica iz Niša koja je jedino mogla da izvuče šleper - kaže za "Novosti" predsednik MZ Bobovo Marko Pavlović.

Šef mesne kancelarije Bojan Garašević kaže da ga niko nije pitao da li šleper može da pređe preko mosta i da je tačno da nije postojao znak s oznakom nosivosti, jer niko nije pretpostavio da će tuda da se zaputi šleper. Dodaje da će morati sa Opštinom da utvrde ko je kriv i šta će dalje da rade.

Odavno probili rokove PREDSEDNIK Svilajnca rekao je da asfaltiranje regionalnog puta Svilajnac - Medveđa, zbog čega je šleper bio prinuđen da koristi alternativni pravac, koje traje već tri godine, zbog probijanja rokova, pravi velike probleme meštanima te opštine i Despotovca. - Sva je sreća da još niko nije izgubio glavu na tom putu, jer je bilo nekoliko saobraćajnih nesreća. Put je frekventan, saobraćaj je otežan, a lokalnoj infrastrukturi pravi se ogromna šteta, koju nećemo moći da finansiramo iz lokalnog budžeta - rekao je Milanović i apelovao da se radovi što pre završe.

- Most je ključna stvar pred jesenju setvu. Mnogo puta mora da se ode do njive da bi se pripremila za nju. Poljoprivrednici sada treba da kruže preko Svilajnca i Grabovca ili Sedlara, što je najmanje desetak kilometara. Jednom od njih kuća je ispred, a imanje iza mosta. On treba da pravi ogromnu kilometražu da bi došao do njiva. Ko će poljoprivrednicima sada da nadoknadi gorivo? To poskupljuje proizvodnju i traži dodatno vreme, jer traktorima treba preći desetak kilometara - ocenjuje poljoprivrednik Vojkan Jovanović iz Bobova.