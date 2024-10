I NOVI SAD DOMAĆIN MEĐUNARODNE BICIKLISTIČKE „TRKE KROZ SRBIJU": Učestvuje 120 takmičara iz 21 države

U OKVIRU 63. međunarodne biciklističke „Trke kroz Srbiju“, koja startuje 11. oktobra u Somboru, njenih ukupno 120 učesnika iz 21 zemlje proći će ove godine i kroz Novi Sad, saopšteno je na današnjoj konferenciji za medije u novosadskoj Gradskoj kući.

Pres služba Grada

Biciklisti dolaze iz Francuske, Velike Britanije, Holandije, Italije, Švedske, Švajcarske, Slovenije, Irske, Austrije, Grčke, Hrvatske, Mađarske, Rumunije, Tajlanda, Poljske, Ukrajine, Slovačke, Novog Zelanda, Eritreje i BiH.

Članica novosadskog Gradskog veća za sport i omladinu Tatjana Medved istakla je značaj te sportske manifestacije, jedne od onih sa najdužom tradicijom u Srbiji budući da je prvi put održana davne 1939. godine.

- Osim što je najveća biciklistička trka u našoj zemlji, spada u red najvećih i najprestižnijih u ovom delu Evrope. Grad Novi Sad je svestan značaja koji ova trka ima za razvoj biciklističkog sporta i sporta u celini. Osim sportskog značaja, to međunarodno takmičenje okuplja veliki broj takmičara iz sveta – istakla je Tanja Medved i dodala da ta biciklistička trka na najlepši način šalje sliku našeg grada i naše zemlje u svet.

Novinarima su se obratili i predsednik Biciklističkog saveza Srbije Dušan Gojić i direktor trke Ivan Arpaš.

Trka traje do 13. oktobra, a odvijaće se u tri etape, i to od Sombora do Novog Sada, od Novog Sada do Zrenjanina i od Zrenjanina do Požarevca. Nagrade najboljima biće dodeljene na svakoj etapi.