ASTRONOMSKA OPSERVATORIJA POTPISALA SPORAZUME SA 14 ASTRONOMSKIH DRUŠTAVA: Uskoro stižu novi projekti

U PROSTORIJAMA beogradske Astronomske opservatorije, pod pokroviteljstvom Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, danas je potpisan sporazum o saradnji između ove naučne institucije i 14 astronomskih društava u prisustvu ministarke za nauku, tehnološki razvoj i inovacije Jovanke Begović koja je istakla da se ovim sporazumom spajaju zaljubljenici u nauku sa državnim institucijama.

Foto EPA

Begović je istakla da je ovo dobar način za promovisanje nauke, odnosno da se na ovaj način radi na afirmisanju građanske nauke što podrazumeva uključivanje građana u naučne aktivnosti određenih institucija.

- Jedna od aktivnosti našeg Ministarstva je da pokrenemo građansku nauku. Prošle godine smo imali prvi poziv koji je objavio Centar za promociju nauke, jer želimo veći angažman građana koji su i te kako zainteresovani, što mi je veoma drago - rekla je Begović i dodala da je ovo prvi formalni korak ka tome da udruženja građana zajedno sa Astronomskom opservatorijom apliciraju za projekte koji će im finansijski omogućiti dalje razvijanje astronomije.

Ministarka je istakla da građani Srbije vole nauku i iskazuju želju da se uključe u naučno-istraživčki rad institucija širom zemlje.

Direktor beogradske Astronomske opservatorije objasnio je da sporazum omogućava da se na najadekvatniji način iskoristi potencijal građana i samim tim da doprinos naučnoj zajednici. Potpisivanje sporazuma je omogućilo da ubuduće Astronomska opservatorija aplicira za sredstva, odnosno da bude nosilac projekta, dok bi astronomska društva bili realizatori projekta.

- Mi ćemo konkurisati za projekte, nabaviti neku opremu. Ideja je da nabavimo all-sky kamere, to možemo da preko projekta, tražimo kao Astronomska observatorija i damo u ruke građanima, tj. astronomskim društvima, koji će koristiti to za svoju popularizaciju, ali mogu da koriste ako se nešto pojavi na nebu, recimo pojavi se neki bolid ili meteor, ili nešto što je ekskluzivno, oni to mogu da zabeleže, da jave i da vide te snimke -objasnio je Popović.

Protokol o saradnji sa Astronomskom opservatorijom Beograd potpisala su astronomska društva AD "Ruđer Bošković" (Beograd), AD "Aristarh" (Kragujevac), AD "Milutin Milanković" (Zrenjanin), AD "Kosmos" (Novi Sad), Prirodnjačko društvo GEA (Vršac), Istraživačka stanica Petnica, UG "Komitet znanja Srbije" (Beograd), Odred izviđača "Pinki" (Sremska Mitrovica), AD "Vlašići" i Društvo astronoma Srbije.

