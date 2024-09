ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u Braničevskom okrugu

POŽAREVAC – U petak, 20. septembra, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi Braničevskog okruga ostati bez struje.

D. Novković

Na području grada Požarevca, od 8 do 9 struju neće imati Prugovo, Poljana, Lučica i deo Meminca oko Ljubljanske ulice, a od 8 do 16 sati Batovac i Dubravica. U periodu od 8 do 12, u Požarevcu će bez struje biti deo ulice Požarevački partizanski odred. Od 8 do 14 sati, sa mreže će biti isključen istočni i južni deo Velikog Gradišta i okolna naselja Kusiće i Požeženo. U slučaju lošeg vremena, navedeni radovi biće odloženi.