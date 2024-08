RESTRIKCIJE POTROŠNJE VODE: KSP “Stan” apeluje na građane da racionalno troše vodu

KSP “STAN” Despotovac obaveštava sugrađane da će usled prevelike potrošnje vode za piće, zbog visokih temperatura i delom zbog nenamenskog korišćenja od strane potrošača, a u cilju zaštite izvorišta “Toplik”, biti uvedene mere restrikcije potrošnje vode.

Foto: Z. G.

Potrošači u Vojniku i Ivankovačkoj ulici u Despotovcu biće isključeni sa vodovodne mreže danas, 17. avgusta, od 18 do 24 sata, od 15 časova do 21 sat potrošači vode u Plažanu, Medveđi i Velikom Popoviću, a od 9 do 15 sati bez vode će ostati meštani Vitanca, Trućevca i Balajnca.

Potrošači vode u Vojniku i Ivankovačkoj ulici u Despotovcu sa vodovodne mreže biće isključeni i sutra, 18. avgusta, od 15 časova do 21 sat, meštani Plađana, Medveđe i Velikog Popovića bez vode će biti od 9 do 15 sati, a od 18 do 24 sata sa vodovodne mreže biće isključeni potrošači vode u Vitancu, Trućevcu i Balajncu.

KSP “STAN” Despotovac moli cenjene potrošače vode za razumevanje zbog navedenih isključenja vode i apeluje da racionalno troše vodu.