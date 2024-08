JESTE LI PROBALI CRNI ČEN BELOG LUKA? Ne miriše neprijatno, a proizvodi ga Paraćinac Zoran Stojanov (FOTO)

CRNI luk bele boje ovih dana u prilici su da konzumiraju brojni Paraćinci jer im ga poklanja proizvođač ove neobične vrste luka, sugrađanin Zoran Stojanov.

Foto: Z. Rašić

Ovaj delikates se retko gde može jesti u Srbiji, a u pitanju je sasvim prirodni proizvod, fermentisani beli luk koji je zadržao sva sjajna svojstvima ove vrste luka koga Srbi obožavaju, ali ipak – zbog neprijatnog mirisa - izbegavaju da konzumiraju.

Stojanov je uspeo da proizvede prvu manju količinu tog delikatesa i besplatno ga deli sugrađanima, kako bi otkrio ima li ovaj novitet u srpskom jelovniku prođu. Ako ima – počeće da proširuje proizvodnju.

- Pre nekoliko meseci na internetu pažnju mi je privukao ovaj proizvod i počeo sam da istražujem kako se radi fermentacija. Tek nakon puno pokušaja uspeo sam u kućnim uslovima da proizvedem malu količinu belog luka crne boje. On je zaista redak kod nas u Srbiji. Dobija se fermentacijom običnog belog luka tokom perioda od tri do četiri nedelje u kontrolisanim vlažnim uslovima, na temperaturi od 60 do 80 stepeni Celzijusovih – otkriva ovaj inovativni Paraćinac, poznat u svom gradu kao osoba koja voli da istražuje novitete.

Foto: Z. Rašić

Crni čen, kao i beli, sadrži alicin, vitamine C i B6, čak ima više vlakana, antioksidanasa, gvožđa, selena, magnezijuma i ostalih minerala. Izgubio je samo ono što i treba da izgubi – intenzivan miris. Naš sagovornik je tako pojeo tokom jednog dana dvadesetak čena tog luka, a zatim, bez problema – nastavio da se bavi svojim osnovnim zanimanjem – dostavom hrane.

- Eksperiment je uspeo, baš niko se nije žalio na neprijatan miris – otkriva nam. Sa druge strane, mnogi su iznenađeni neobičnim ukusom ovog specijaliteta i izrazili su želju da ga uvrste u jelovnik. Po kiselkasto-slatkastom ukusu podseća na karamelu ili na soja sos. Prilikom proizvodnje ne dodaje se – ništa. Nikakavi aditivi, boje, konzervansi. Postupak proizvodnje u posebnoj komori je potpuno prirodan – naglašava Stojanov.

Fermentaciju belog luka prvi u svetu su počeli da rade Korejanci pre više vekova. Iz azijske kuhinje ovaj proizvod se zatim širio svetom, a u Srbiji ima svega nekoliko proizvođača. Može se kupiti u pojedinim prodavnicama zdrave hrane. Crni beli luk inače je danas vrlo popularan u Japanu, gde država daje subvenciju njegovim proizvođačima.

Foto: Z. Rašić

Zanimljivo je da se crni čen može da koristi kao namaz za hleb jer je kremaste strukture. Dodaje se čorbama, sosevima i salatama, a najbolji je u kombinaciji sa medom jer onda postaje pravi eliksir zdravlja. Čuva imunitet i kognitivne funkcije.