GRAĐANI SMEDEREVA, OPREZ ZBOG VISOKIH TEMPERATURA: Grad Smederevo uputio apel sugrađanima

Iz Gradske uprave Smederevo stiže apel građanima na oprez zbog veoma visokih temperatura narednih dana.

Foto: N. Živanović

U saopštenju se podseća da je Republički hidrometeorološki zavod izdao upozorenje na jak toplotni talas u periodu do 12. 8. do 18. 8. 2024. godine, koji će usloviti maksimalne temperature od 35 do 41 stepen, uz tropske noći sa minimalnim temperaturama od 23 do 26 stepeni.

Za utorak, 13. 8, i u sredu, 14. 8. 2024. godine, izdat je crveni, najviši stepen upozorenja.

Apeluje se na građane da bez preke potrebe ne izlaze napolje, da sve svoje obaveze obave u ranim jutarnjim časovima i pridržavaju se uputstava nadležnih službi, poručuju iz Službe za zajedničke poslove i vanredne situacije Gradske uprave u Smederevu.