ZALIHE KRVI SMANJENE I U NIŠKOM ZAVODU: Potrebne sve krvne grupe, naročito nulta negativna

Dr Milica Ranđelović iz Zavoda za transfuziju krvi Niš potvrdila je juče u Paraćinu da su zalihe krvi i u toj ustanovi smanjene, naročito negativnih krvnih grupa, posebno nulte negativne, pa je danas pozvala davaoce svih krvnih grupa da doniraju dragocenu tečnost.

Foto: Z. Rašić

- Zbog velikih vrućina i godišnjih odmora odziv davalaca tokom leta se uobičajeno smanjuje, a potrebe zdravstvenih centara uglavnom ostaju iste – rekla je Ranđelovićeva tokom današnje akcije prikupljanja krvi u Paraćinu, sprovedene u saradnji sa paraćinskim Crvenim krstom.

Zavod za transfuziju krvi Niš „pokriva“ celu jugoistočnu Srbiju, od Svilajnca do Preševa i zapadno od Brusa do Negotina, Majdanpeka i Gornjeg Milanovca. Po zahtevima svih zdravstvenih ustanova iz ovog područja potrebno je najmanje od 100 do 150 jedinica krvi dnevno.

- Toliki treba da bude naš dnevni priliv da bismo podmirili potrebe svih tih zdravstvenih centara. Najtraženije su A i nulta pozitivna krvna grupa, a nakon toga B i AB. Negativne krvne grupe su najređe tražene, ali baš zbog toga što je nulta negativna osoba univerzalni davalac krvi, potrebno je da imamo veće zalihe te krvne grupa – objašnjava Ranđelovićeva.

Foto: Z. Rašić Dr Milica Ranđelović

Po njenim rečima, u situacijama kada dođe do saobraćajnih nesreća i nekog masovnog povređivanja, te je potrebno brzo reagovati, tu krvnu grupu može svaka osoba da primi bez problema.

Zbog toga je potrebno da zalihe nulte negativne krvne grupe budu nešto veće.