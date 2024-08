U LESKOVCU 17 ULICA OSTAJE BEZ STRUJE: Nastavlja se redovno održavanje mreže

Sutra će u 17 leskovačkih ulica doći do prekida u snabdevanju strujom, a do privremenog isključenja dolazi zbog radova na redovnom održavanju mreže.

Foto I. Mitić

Planirani su i najavljeni radovi na redovnim godišnjim revizijama i seči rastinja, zbog čega struju neće imati korisnici u centru Leskovca.

Nadležni su najavili da od osam do 9.30 časova struju neće imati: Bulevar oslobođenja, od broja četiri do 47, 11. oktobar, Koste Stamenkovića, brojevi jedan, tri i pet, kao i Moše Pijade, brojevi 7, 8, 10 i 14.

Do prekida u snabdevanju, od 9.30 do 11 časova, doći će u ulicama: Braća Đorđević, brojevi dva i četiri, Đuke Dinića, od broja 30 do 61, Proleterska, od broja 51 do 77, Sarajevska, Šumadijska i Žikice Jovanovića Španca, od broja 55 do 152.

Od 10 časova do podneva doći će do isključenja korisnika u Ulici Jovana Živkovića, broj pet, Miroslava Stojanovića, od broja 1 do četiri, Niška, od broja šest do 32 i parne strane Ulice Otona Župančiča, od broja dva do 38.

Struju neće imati ni potrošači u Ulici Dragana Pavlovića, Đerdapskoj, Miroslava Stojanovića, od broja pet do 11 i u Pop Mićinoj, od broja 64 do 119, a do isključenja će doći u periodu od 10.30 do 13.30 časova.