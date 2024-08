ZBOG ASFALTIRANJA: Put Popovac-Stubica zatvoren za saobraćaj od 5. do 7. avgusta

U TOKU je rekonstrukcija dela lokalnog puta od Popovca do Stubice u paraćinskoj opštini, a posao je poveren firmi „Putotehna“.

Foto ilustacija: D.M.

Početkom naredne sedmice predviđeno je postavljanje završnog sloja asfalta, zbog čega je JKP „Crnica“, koje je upravljač lokalnim putevima na teritoriji paraćinske opštine, najavilo da će doći do potpune obustave saobraćaja na pomenutoj deonici.

Put će biti zatvoren za saobraćaj od 5. do 7. avgusta – od ponedeljka do srede, u vremenu od 8 do 18 časova.