"ZLATNO DOBA" SIMBOL UMETNIČKOG IZRAZA: Obeleženo šest decenija grafike u Savremenoj galeriji u Subotici

Izložbom „Zlatno doba – 60 godina grafičke zbirke Savremene galerije Subotica“ obeleženo je šest decenija od kako se, tada Likovni susret, okrenuo razvoju, prezentaciji i popularizaciji likovne kulture i grafici kao njenom specifičnom izrazu . Ova izložba je nastala kao deo obeležavanja jubileja u Savremenoj galeriji.

foto:J.L.

Pre 60 godina organizovan je Prvi skup grafičara Jugoslavije na kome je učestvovalo 70 umetnika. Tada je od svakog autora otkupljena jedna grafika a mnoge su kao poklon dospele u Savremenu galeriju, koja je tako počela da gradi svoju kolekciju. Od tada, putem poklona, otkupa i kroz rad Grafičkog ateljea, fondu Galerije je više od 750 otisaka.

-To je bio period procvata grafike, likovnog medija koji je u tim godinama ubrzano osvajao umetnički prostor nekadašnje države. U tom period grafika je kako u smislu tehničke raznovrsnosti tako i po umetničkim tendencijama u značajnoj meri doprinela širenju i popularizaciji savremenog umetničkog izraza, otvarajući nove perspektive i područja umetničkog delovanja – podsetio je kustos Miroslav Jovančić. - Na ovoj izložbi izloženi su grafički listovi značajnih umetnika koji su svojim radom na polju umetničke grafike otvarali mnoge puteve razvoja savremene umetnosti, poput Božidara Jakca, Boška Karanovića, Milana Kerca, Halila Tikveše, Ede Murtića, Ankice Oprešnik, Koste Angeli Radovanija... Do danas grafika pokazuje da ima sposobnost prilagođavanja savremenim tendencijama i interpretaciji umetničke ideje u formi grafičkog lista i da može biti izbor izražavanja umetničkih poetika ravnopravno, uz sve ostale umetničke medije. Ovom izložbom želimo da rekostruišemo to, po mnogo čemu herojsko vreme u kome je vizija umetnosti nosila u sebi pre svega optimizam i nadu jednog novog, Zlatnog doba.