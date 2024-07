OPORAVLJENE PTICE PUŠTENE U PRIRODU: Iz Prihvatilišta za divlje životinje na Paliću poletele retke vrste

Različite vrste ptica - vetruške, ćukovi, kukuvije, orao osičar, mišari, koje su se oporavljale u Prihvatilištu za divlje životinje u Zoološkom vrtu na Paliću, posle prstenovanja, puštene su u prirodu, kako bi pronašle svoje stanište.

foto: subotica com

Oko 20 jedinki ptica koje su krenule u potragu za staništem u prirodi, uglavnom su u Prihvatilište stigle kao mladunci, uglavnom posle ispadanja iz gnezda.

-Mađu njima se našao i orao osičar, jako retka vrsta, koji je, kao i ostale grabljivice, strogo zaštićen i jako ugrožen na našem podneblju - objašnjava Marko Lazić, veterinar Zoo-vrta.

U saradnji sa Pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode, svake godine se vrši dva ili tri veća puštanja, oko 20-30 ptica.

-Ono što Zavod sprovodi kao svoju aktivnost to je na godišnjem nivou 100-150 ptica, a to podrazumeva prvu negu, zbrinjavanje, neke ptice zbog prirode povreda, krvarenja, otvorenog preloma, moraju najpre kod veterinara. Najveći broj ptica su one koje su u prirodi ostale bez roditeljskog nadzora. Najbolje ih je vratiti najbliže moguće gnezdu, gde ih roditelji mogu pronaći i hraniti - objašnjava Ilija Miljković, stručnjak za zaštitu prirode.