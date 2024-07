BUKA S BAZENA NARUŠAVA SAN: Nevolje žitelja Kule koji žive nadomak gradskog kupališta zbog preglasne muzike

ŽITELjI Kule, koji stanuju blizu novog gradskog bazena za kupanje, žale se na nepodnošljivu buku subotom, kad se u ovom objektu održavaju di-džej žurke. Nevolje zbog preglasne muzike, koja se pušta od 22.30 do 2 sata posle ponoći, traju, navode građani, od 18. maja, kad su im prvi put od "tutnjanja" sa bazena narušeni mir i san.

foto T. Tamaš

- U početku smo mislili da će to biti samo jedna žurka, međutim to se nastavilo, pa sada sa strahom čekamo svaku subotu. Imamo malo dete, koje od treštanja sa zvučnika ne može da spava. Prinuđeni smo da noću zatvaramo prozore i uključujemo klimu, mada ni to nije veliko olakšanje - kaže Dalibor Stamenković, koji s porodicom živi u Njegoševoj ulici, svega 30-40 metara dalje od bazena.

Buka sa ovog objekta, kako je utvrđeno po pritužbama, zagorčava život i stanovnicima Novosadske i ulica Đure Strugara, Svetozara Miletića, Radoja Dakića i dela Maršala Tita. Svi stanovi i kuće u tim delovima grada su od bazena udaljeni vazdušnim linijama 300-400 metara, a ukupno je, procenjuje se, na direktnom udaru "muzike do daske" sa bazena više od 1.000 ljudi.

Peticija bez odjeka GRAĐANI su u junu podneli peticiju sa oko 1.500 potpisa da se zaustavi buka sa bazena. - Potom smo se i neposredno žalili komunalnoj inspekciji i predsedniku Opštine. Dobili smo odgovor da će se naći kompromisno rešenje, koje nam do danas nije predočeno - kaže Stamenković.

Kuljani napominju da im buka remeti život i pre i posle žurke, sirenama i škripama motora i automobila, kojima se dolazi na provod i vraća sa njega. Na primedbe nekih sugrađana da treba imati razumevanja za žurke na bazenu, jer u gradu ne postoji diskoteka, ljudi koji su iznureni bukom odgovaraju da nisu protiv toga da se mladi druže, ali bi, kako poručuju, ta zabava trebalo da počinje i završava se ranije, uz tišu muziku i dežurstvo policije.

Vladan Račić, direktor Sportskog centra "Kula", rekao je, za "Novosti", da žurke na bazenu ne organizuje SC, nego kafić kojem je Opština na tom kupalištu izdala lokal u zakup. On je prokomentarisao da oni kojima smetaju žurke ne vide kako bazen lepo radi, bez ikakvih incidenata, sa po 1.000 kupača dnevno i sa simboličnim cenama za decu.

- Svaka čast na tome i na muzici koja se po ceo dan čuje sa bazena, ali je subotom uveče deset puta jača - uzvratio je Dalibor Stamenković.