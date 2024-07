MINIRANJE U KLISURI ĆETINJE: Strogo zabranjen pristup

ZBOG miniranja radi izgradnje pristupne saobraćajnice za buduću obilaznicu oko Užica, a koje će biti sprovedeno danas i sutra, najstrože je zabranjen pristup klisuri reke Đetinje.

N.J.

Pešaci i biciklisti su u opasnosti zbog mogućeg odronjavanja stena na šetalište, na potezu iza Velike brane.

Omiljeno izletište Užičana i turista u ovom delu Srbije, klisura reke Đetinje, biće zatvorena sve do 1. avgusta, a zabrana je naročito važna danas i sutra, tokom miniranja.

- U toku je izgradnja pristupne saobraćajnice do budućeg visećeg mosta koji će povezivati obalu Đetinje u mestu Surduk sa desnom obalom u Sinjevcu. Građevinska dozvola za ovaj put je izdata, a izvođač radova ima rok do 1. avgusta da posao završi. Zbog bezbednosti građana, fizički se zatvara deonica u klisuri od Velike brane do 15. tunela, dugačka oko 400 metara – rekao je ranije Predrag Gavović, pomoćnik gradonačelnice Užica.

To znači da se klisurom ne može dalje od Velike brane, a pristup Staparskoj banji moguć je iz pravca Stapara.

Lokalna samouprava apeluje na građane da ovu zabranu poštuju čime će izbeći svaki rizik.

Izvođač radova je preduzeće „VDOO Morava“ iz Čačka.