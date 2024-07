KORA HLEBA ZNOJEM NATOPLJENA: U Subotici održan tradicionalni ris, bunjevački običaj košenja žita

Da svako od nas bar jednom dođe na ris, davnašnji bunjevački običaj košenja žita, i vidi i oseti koliko truda i znoja je uloženo da bi dobili koru hleba, sigurno bi se drugačije odnosili prema hrani i ne bi je, često olako, bacali.

foto:J.L./Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam

Baš kao nekada, na salašu Slavice i Mirka Babičkovića na Malom Paliću, nadomak Subotice, juče su se u zoru okupili risari i risaruše i prionuli na ovaj težak i zahtevan posao, kako bi ga završili do najjačeg julskog sunca.

Ris je deo života vrednih i marljivih ljudi vezanih za zemlju, za koje je svako zrno žito blaga vredno jer je značilo spokojnu zimu bez gladi.

-Najpre se sa risarima pogodi cena. Posle risa, bandaš se vrati sa njive i domaćinu raportira koliko ima krstina, a zna se koliko u njoj ima snopova a koliko žita u svakom snopu, te onda znamo koliko ima žita na njivi – priča nam domaćin Mirko.

Dobar risar mora da bude jak, ali i spretan i okretan, a za njim, pod obavezno ide risaruša, koja je isplela užad i slaže žito na krstine.

-Ovo nije lak posao, ali se radi sa užitkom i radošću, jer se skuplja hleb za porodicu. Kada se pogleda zlatno klasje prosto te milina prožme i ne razmišljaš da li prži sunce ili ne – dodaje risar Grgo Pećerić.

A za dobar ris neophodna je snaga, te risarski doručak nije nimalo „letnji“ - hleb domaći, „bela“ slanina, luk i kiselo mleko.

Učestvujući na ovoj manifestaciji bačkih Bunjevaca, kose se latio i Nenad Ivanišević, pokrajinski sekretar za privredu i turizam.

-Upravo ovakve manifestacije pokazuju šta su Vojvodina i Srbija danas. Uz čuvanje tradicije, one imaju i turistički karakter i zato nije postojala dilema da li ćemo učestvovati i podržati ris – ističe Ivanišević. – Manifestacije su značajan segment turizma u celoj Srbiji, njih je u poslednjih pet meseci posetilo oko 500.000 ljudi, što nesumnjivo dovodi do toga da u tom periodu imamo porast posetilaca u Vojvodini za 9.1 odsto. To znači da je bolje od rekorda koji smo imali prošle godine.

Ris organizuje Centar za kulturu Bunjevaca i on je deo proslave Dana Dužijance, jednog od četiri nacionalna praznika bunjevačke nacionalne manjine.

-I ove godine našli smo se na salašu Babičkovića da pokažemo kako se nekada radio ris ili žetva, bez koje nekada nije bilo života. Želja nam je da sačuvamo važan običaj za naš bunjevački identitet – smatra Suzana Kujundžić Ostojić, predsednica Nacionalnog saveta Bunjevaca.