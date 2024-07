LETNJE RADNO VREME: Muzej u Zrenjaninu prilagođava se ljubiteljima umetnosti

KAO i svake godine, Muzej u Zrenjaninu tokom jula i avgusta meseca, prilagodiće svoje radno vreme.

Muzej Zrenjanin

Izložbeni saloni biće radnim danima otvoreni od 9 do 13 i od 17 do 21 sat, dok će subotom raditi od 9 do 13 časova. Radno vreme stalne postavke ostaje nepromenjeno, radnim danima od 8.30 do 19, a subotom od 8.30 do 12.30 časova.

Inače, trenutno je aktuelna izložba "Slike svetlosti i sene", sa delima srpskog i jugoslovenskog slikarstva 20. veka u vlasništvu porodice Janićević, koja će biti otvorena je do 17. jula, kao i izložba Kolekcija predmeta Nadežde Petrović, koja obuhvata etnografske predmete koje je poznata slikarka prikupljala tokom svojih putovanja.