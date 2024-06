SVI PLEMIĆI NA JEDNOM MESTU: Predstavljena monografija "Plemićke porodice bačkih Bunjevaca"

U subotičkoj Gradskoj biblioteci održana j promocija monografije „Plemićke porodice bačkih Bunjevaca” iz pera Milana Stepanovića i Atile Pfajfer.

foto: Nikola Tumbas/bunjevci net

Po rečima autora Milana Stepanovića, istoričara iz Sombora, ova obimna i bogata knjiga je zapravo više od izučavanja bunjevačkih plemićkih porodica, jer daje uvid u svakodnevicu naroda jednog vremena, od kraja 17. do kraja 19. veka.

- Sve je to bilo ugarsko plemstvo, Bunjevci su svoju plemićku titulu dobijali uglavnom za iskazanu hrabrost u ratovima, za vojne zasluge. Znatno kasnije, od kraja 18. veka, dobijali su i kao dobrostojeći veleposednici, ljudi koji su imali visoke funkcije u administraciji, visoki činovnici ili su imali dovoljno para da pomogni državu i da zauzvrat dobiju plemićku titulu - objašnjava Stepanović. - U knjizi je priča o 52 plemićke porodice, 34 su izvorne, 18 je kasnije priključeno od kraja 18. do kraja 19. veka. Više od polovine je iz Subotice, poput Sučića, Antunovića, Vojnića, a tu su i one manje koje su preseljene u okolna sela, u Čavolj, Kaćmar, Lemeš...

Delo je štampano na više od 500 strana, korišćeno je oko hiljadu različitih izvora, 450 arhivskih i 540 literarnih na mađarskom, nemačkom, latinskom, srpskom i hrvatskom jeziku.