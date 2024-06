CENTAR LESKOVCA SUTRA BEZ VODE: Tekuće održavanje mreže i ugradnja ventila na gradskom trgu

Centar Leskovca sutra će biti bez vode zbog tekućeg održavanja vodovodne mreže i izvođenja radova na regulisanju i ugradnji ventila na mreži u glavnom gradskom trgu.

foto: I.Mitić

Do prekida u vodosnabdevanju doći će u periodu od devet, a najkasnije do 16 časova kod potrošača u Ulici Pana Đukića, od Mlinske ulice do centralnog dela glavnog gradskog trga i u Ulici Stojana Ljubića, od Ulice Koste Stamenkovića do mosta preko Veternice.

U ovom delu grada, osim stambenih zgrada i lokala, vodu neće imati ni Osnovni sud, Filijala Fonda PIO, leskovačka „Elektrodistribucija“, zgrade Regionalne privredne komore, lokalne samouprave i Jablaničkog upravnog okruga, Prekršajni sud, OŠ „Svetozar Marković“, Centar za edukaciju zaposlenih u obrazovanju, Narodni muzej, kao i upravna zgrada „Vodovoda“.

Ovo javno preduzeće je apelovalo na potrošače da zahvate dovoljnu količinu vode za sanitarne potrebe i saopštilo da će cisterna sa vodom za piće biti ispred OŠ „Svetozar Marković“, od devet do 11 časova, potom do 13 časova ispred zgrade Garnizona, a od 13 do 16 časova na platou ispred Narodnog muzeja. U slučaju lošeg vremena radovi će biti odloženi.