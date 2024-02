GRADONAČELNIK NOVOG SADA POSLAO JASNU PORUKU: Danas dižu glas protiv gradnje crkve, sutra će biti protiv gradnje vrtića i bolnice

GRADONAČELNIK Novog Sada Milan Đurić reagovao je povodom skandaloznih saopštenja pojedinih marginalnih političko-interesnih grupa o urbanističkom planu koji predviđa povećanje broja verskih objekata.

Njegovo saopštenje prenosimo u celosti.

- Toliko su sramotna saopštenja nekih marginalnih političko-interesnih grupa, da zaista ne zavređuju nikakav komentar. Ali, zarad istinitog informisanja građana Novog Sada, koje pokušavaju da obmanu zbog mržnje prema veri srpskog naroda, moram da reagujem, jer sve što su pomenuti marginalci izneli je jedna velika laž, navodi Đurić.

Dodaje da nije tačno da neko građanima želi nešto da oduzme, posebno ne deci i mladima, niti je tačno da neko ima nameru da uništava zelene površine.

- U pitanju je urbanistički plan koji predviđa povećanje broja verskih objekata, za šta postoji potreba u polumilionskom gradu kakav je Novi Sad, u kojem vekovima zajedno u slozi i ljubavi žive brojne verske zajednice. I koliko može biti loša ljudska namera kada se to napada? Da li je u pozadini svega napad na Srpsku pravoslavnu crkvu i svetinje? I da li će onima kojima danas smeta izgradnja pravoslavne crkve, sutra smetati hram neke druge konfesije?

Da li će ti koji danas dižu glas protiv izgradnje verskog objekta i pri tome to javno izvrgavaju ruglu, sutra sa istim žarom napadati izgradnju vrtića, škola ili bolnica? Sumnjam u to da hoće. U nedostatku političkog programa i ideja, oni su udarili na svetinje. Da li je to novosadski, kad već ljudski nije? Nikada nećemo dozvoliti da Novi Sad koji je multietnički i multikonfesionalni grad postane talac bolesne mržnje nekih marginalnih političkih grupica, koje na izborima nemaju šta da traže pa koriste tajkunske medije za širenje laži“, rekao je gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić.

