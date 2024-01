ŠEST DECENIJA MODESTI BLEJZ: Izložba posvećena strip heroini u vrnjačkoj biblioteci

U salonu i u galeriji Narodne biblioteke „Dr Dušan Radić“ u Vrnjačkoj Banji otvorena je izložba posvećena šezdesetogodišnjici od pojave Modesti Blejz, poznate i veoma popularne strip heroine.

U okviru izložbe koju su priredili Miroslav Stašić, Tanja Spasić i Mirjana Đurašević, posetioci do 14. januara mogu da pogledaju reazne eksponate, od stripova, preko knjiga, plakata i DVD izdanja, do crteža inspirisanih jednom od najčitanijih strip junakinja čije su avanture uveseljavala ljubitelje devete umetnosti od 1963. do 2001. godine.

- Poznato je da je i čuveni reditelj i filmski umetnik Kventin Tarantino veliki poklonik Modesti Blejz - kaže Miroslav Stašić, jedan od priređivača, najavljujući slične izložbe u sklopu „Kuće stripa u fanzina“ vrnjačke biblioteke sa ciljem da se mlađoj publici približi deveta umetnost.

