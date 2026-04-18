Teniski skandal godine! Šampionki Vimbldona preti četvorogodišnja suspenzija

ŠAMPIONKA Vimbldona suočena je sa ozbiljnim problemima.

FOTO: Tanjug/ AP Photo/Kirsty Wigglesworth, File

Osvajačica Vimbldona iz 2023. godine Marketa Vondrušova nalazi se pod pretnjom četvorogodišnje suspenzije zbog odbijanja da se podvrgne doping testu, a ona ima spremnu odbranu za celu situaciju.

– Kontrolori su mi došli na vrata u sred noći, uopšte se nisu predstavili prema propisima, i ja ih nisam pustila da uđu. Poslednjih meseci živim u velikom stresu zbog raznih pretnji koje dobijam preko društvenih mreža – objasnila je 26-godišnja Čehinja, a njene reči prenosi „El mundo deportivo“.

Incident se dogodio u decembru, ona je potom odigrala samo turnir u Adelejdu u januaru, ali je prijavljena za Madrid naredne nedelje.

– Već dugo vremena se borim sa raznim mentalnim problemima. Nije mi lako da pričam o njima, ali želim da sve bude jasno – nastavila je.- Nevolje sa povredama, stalni pritisak, nedostatak sna… sve to me iscrpljuje i dovodi u slabo psihološko stanje. Jednostavno, previše sam se potrošila mentalno a da ni sama nisam bila svesna.

Potom se vratila na kritičnu noć i detaljno pojasnila šta se dogodilo:

– Godine poruka mržnje i pretnji na društvenim mrežama uticale su na moj osećaj sigurnosti u sopstvenom domu. Kada mi je neko zazvonio na vrata u ranim jutarnjim satima, ne predstavivši se na pravi način, prema protokolu, reagovala sam kao preplašena osoba. Jedina želja mi je bila da se osećam sigurno a ne da bilo šta izbegnem.

Kaže da ima potvrdu psihologa:

– Eksperti su potvrdili da je moje rasuđivanje bilo zamagljeno i da nisam mogla da racionalno procenim situaciju – ističe Vondrušova.

Međutim, Agencija za borbu za integritet tenisa (ITIA), ona ista koja se nije baš proslavila tokom skandala sa Janikom Sinerom ima drugačije tvrdnje:

– Privodimo kraju istragu i teniserka je optužena da je odbila da se podvrgne testiranju.

BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu