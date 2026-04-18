Teniski skandal godine! Šampionki Vimbldona preti četvorogodišnja suspenzija
ŠAMPIONKA Vimbldona suočena je sa ozbiljnim problemima.
Osvajačica Vimbldona iz 2023. godine Marketa Vondrušova nalazi se pod pretnjom četvorogodišnje suspenzije zbog odbijanja da se podvrgne doping testu, a ona ima spremnu odbranu za celu situaciju.
– Kontrolori su mi došli na vrata u sred noći, uopšte se nisu predstavili prema propisima, i ja ih nisam pustila da uđu. Poslednjih meseci živim u velikom stresu zbog raznih pretnji koje dobijam preko društvenih mreža – objasnila je 26-godišnja Čehinja, a njene reči prenosi „El mundo deportivo“.
Incident se dogodio u decembru, ona je potom odigrala samo turnir u Adelejdu u januaru, ali je prijavljena za Madrid naredne nedelje.
– Već dugo vremena se borim sa raznim mentalnim problemima. Nije mi lako da pričam o njima, ali želim da sve bude jasno – nastavila je.- Nevolje sa povredama, stalni pritisak, nedostatak sna… sve to me iscrpljuje i dovodi u slabo psihološko stanje. Jednostavno, previše sam se potrošila mentalno a da ni sama nisam bila svesna.
Potom se vratila na kritičnu noć i detaljno pojasnila šta se dogodilo:
– Godine poruka mržnje i pretnji na društvenim mrežama uticale su na moj osećaj sigurnosti u sopstvenom domu. Kada mi je neko zazvonio na vrata u ranim jutarnjim satima, ne predstavivši se na pravi način, prema protokolu, reagovala sam kao preplašena osoba. Jedina želja mi je bila da se osećam sigurno a ne da bilo šta izbegnem.
Kaže da ima potvrdu psihologa:
– Eksperti su potvrdili da je moje rasuđivanje bilo zamagljeno i da nisam mogla da racionalno procenim situaciju – ističe Vondrušova.
Međutim, Agencija za borbu za integritet tenisa (ITIA), ona ista koja se nije baš proslavila tokom skandala sa Janikom Sinerom ima drugačije tvrdnje:
– Privodimo kraju istragu i teniserka je optužena da je odbila da se podvrgne testiranju.
BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu
Komentari (0)