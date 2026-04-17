Tenis

Novi šok u svetu tenisa! Nakon Đokovića i Alkaraza povukao se još jedan član top10 sa Mastersa u Madridu

Filip Milošević

17. 04. 2026. u 19:10

Masters u Madridu dobio je još jedan težak udarac uoči početka, pošto se sa turnira nakon Novaka Đokovića i Karlos Alkaraza povukao i Tejlor Fric.

Нови шок у свету тениса! Након Ђоковића и Алкараза повукао се још један члан топ10 са Мастерса у Мадриду

foto: MPI04 / Capital pictures / Profimedia

Fric je, prema pisanju portugalskog novinara Žozea Morgada, odlučio da ne nastupi zbog povrede.

Amerikanac je trenutno osmi teniser sveta, a u trci za plasman na Završni masters zauzima 22. poziciju, što dodatno komplikuje njegovu sezonu.

Poslednji meč odigrao je u Majamiju, gde je poražen od Jiržija Lehečke rezultatom 2:1, 24. marta.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

