Novi šok u svetu tenisa! Nakon Đokovića i Alkaraza povukao se još jedan član top10 sa Mastersa u Madridu

Masters u Madridu dobio je još jedan težak udarac uoči početka, pošto se sa turnira nakon Novaka Đokovića i Karlos Alkaraza povukao i Tejlor Fric.

foto: MPI04 / Capital pictures / Profimedia

Fric je, prema pisanju portugalskog novinara Žozea Morgada, odlučio da ne nastupi zbog povrede.

Amerikanac je trenutno osmi teniser sveta, a u trci za plasman na Završni masters zauzima 22. poziciju, što dodatno komplikuje njegovu sezonu.

Poslednji meč odigrao je u Majamiju, gde je poražen od Jiržija Lehečke rezultatom 2:1, 24. marta.

