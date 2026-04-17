Novi šok u svetu tenisa! Nakon Đokovića i Alkaraza povukao se još jedan član top10 sa Mastersa u Madridu
Masters u Madridu dobio je još jedan težak udarac uoči početka, pošto se sa turnira nakon Novaka Đokovića i Karlos Alkaraza povukao i Tejlor Fric.
Fric je, prema pisanju portugalskog novinara Žozea Morgada, odlučio da ne nastupi zbog povrede.
Amerikanac je trenutno osmi teniser sveta, a u trci za plasman na Završni masters zauzima 22. poziciju, što dodatno komplikuje njegovu sezonu.
Poslednji meč odigrao je u Majamiju, gde je poražen od Jiržija Lehečke rezultatom 2:1, 24. marta.
"Neozbiljno!" Ostoja Mijailović o odlaganju meča Partizan - Zvezda
17. 04. 2026. u 18:23
Zvezdaši su ovo čekali: Evo kakav je stepen povrede Džoela Bolomboja
17. 04. 2026. u 17:24
Ne igra se večiti derbi? Zvezda zatražila odlaganje utakmice sa Partizanom u ABA ligi
17. 04. 2026. u 15:11
Progovorio o otkazu Sferopulosa: "Bila je trula jabuka..."!
17. 04. 2026. u 13:49
Spektakl u Minhenu: Bajern ima prednost, ali Real nikad ne sme da se otpiše!
Bajern Minhen i Real Madrid odmeriće snage u revanšu četvrtfinala Lige šampiona (21.00), a Bavarci na "Alijanc areni" brane minimalnu prednost iz prvog meča koji je bio jedna od najboljih utakmica ovogodišnjeg izdanja najjačeg klupskog takmičenja.
15. 04. 2026. u 07:15
Drama! Srbija ceo dan strepela da li Crvena zvezda bojkotuje večiti derbi - evo šta se u subotu uveče desilo!
Raspored je bio takav - večiti derbi za kraj ligaškog dela regionalnog šampionata u košarci, ali... To što je raspored govorio "Partizan dočekuje Crvenu zvezdu u nedelju uveče" nije se svidelo Zvezdi. Uopšte.
18. 04. 2026. u 20:05
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
