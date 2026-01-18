Tenis

DAN ZA ZABORAV UKRAJINKI: Seča favorita na Australijan openu, ispala i finalistkinja Brizbejna

18. 01. 2026. u 09:31

Tri ukrajinske teniserke na teren su izašle kao apsolutne favoritkinje, a samo Elena Svitolina je opradala tu ulogu. Dvanaesta igračica svega plasirala se u drugo kolo Australijan opena. Ona je dobila meč 2:0 (6:4, 6:1) protiv Kristine Buče (51) iz Španije.

Dajana Jastremska (27) je bez prave borbe eliminisana od Rumunke Elene Gabrijele Ruse (79) sa 6:4, 7:5.

Najgore je bilo Marti Kostjuk, dvadesetoj igračici planete. Ona je protiv Else Žakmo (58) iskrenula zglob nakon čega je pokušala da ostane u meču ali bezuspešno - 2:1 dobila je francuska teniserka (6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 7:6 (10:7)).

Uprkos tome što je Kostjuk prošle nedelje igrala u finalu VTA turnira u Brizbejnu protiv Arine Sabalenke nije nastavila sa dobrom formom. Tada je savladala tri igračice iz top 10 (Amandu Anisimovu, Miru Andrejevu i Džesiku Pegulu) i sa velikim ambicijama doputovala je u Melburn, gde je ispala u prvom kolu. 

Žakmo, koja do sada nikada nije prošla u drugo kolo na Australijskom openu, pružila je sjajnu tenisku predstavu ne posustavši posle mnogo preokreta. 

U prvoj deonici nije iskoristila 3:1 ni u setu ni u tajbrejku, potom se u drugom delu spasla kada je Kostjuk servirala za pobedu na 5:4, a potom i kada je imala meč loptu na 6:5.

Kostjuk je iskrenula zglob na 5:5 u trećem delu, posle dužeg pregleda, nastavila je sa bandažom, imala još jednu meč loptu na 6:5, ali je Žakmo sve to spasla. Rivalka u drugom kolu je Julija Putinceva (105) iz Kazahstan, koja je nadigrala Brazilku Hadad Maju (59) sa 3:6, 7:5, 6:3.

