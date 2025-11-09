"GLAVOBOLJE" ZA SINERA: Italijan zbog dopinga ostao bez miliona

Tromesečna zabrana igranja zbog dopinga koštaće Janika Sinera debelo, pošto ostaje bez dva miliona evra.

FOTO: Tanjug/AP

Nagradni fond težak 21 milion dolara raspodeljuje se prema učinku na masters turnirima.

Prvi na listi je Karlos Alkaras sa 3.420 bodova, a odmah iza njega se nalazi Siner sa 2.350.

Međitim postoji jasno definisan sistem pravila, 25 posto gubi se nakon jednog propuštenog mastersa, 50 nakon dva, 75 posle tri.



Talentovani teniser propustio je već Indijan Vels, Majami, Madrid i Monte Karlo.

Zbog toga je ostao bez celokupnog bonusa, što iznosi oko dva miliona evra.

