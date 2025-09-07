DA PROBA SPORT SA PROMENI? Danil Medvedev promenio trenera
Danil Medvedev već duže vreme ne može da pronađe formu koja ga je krasila prethodnih godina.
Uz to mu ne pomaže to što ima problematičan temperament, pogotovu na terenu. Nakon ispadanja od Benžamina Bonzija na US Openu, kažnjen je zbog neprikladnih gestova.
Onda se nakon osam godina rastao sa trenerom Žilom Servarom. Nije se dugo čekalo, ali je Medvedev imenovao dvojicu ljudi kao zamenu. Sa njime će raditi Tomas Johanson i Rohan Gecke.
