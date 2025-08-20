Tenis

BRAVO, MIŠO! Kecmanović razbio Italijana za četvrtfinale Vinston-Sejlema

20. 08. 2025. u 22:20

Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u četvrtfinale turnira u američkom gradu Vinston-Sejlemu, pošto je večeras pobedio Italijana Lućijana Darderija rezultatom 6:3, 6:1.

Meč je trajao samo 59 minuta.

Kecmanovićev naredni rival biće pobednik meča Sebastijan Korda (SAD) - Kamil Majčrak (Poljska).

Turnir iz serije 250 u Vinston-Sejlemu igra se za nagradni fond od 798.335 dolara.

