KRAH NA STARTU! Novak Đoković i Olga Danilović eliminisani sa Ju-Es opena!

Najnovije vesti iz tenisa nisu idealne po srpski "beli sport".

Tanjug/AP

Olga Danilović i Novak Đoković eliminisani su u miks-dublu već na startu Ju-Es opena, pošto su ih pobedili Rusi Mira Andrejeva i Danil Medvedev rezultatom 2:0 (4:2, 5:3), za 45 minuta igre.



Rusi su prvi set dobili zahvaljujući jednom brejku.



U drugom segmentu je srpski par stigao prvi do brejka, poveo 3:1, pa je Danilovićeva servirala za osvajanje seta.



Srpska teniserka je u ključnim trenucima, na dve set lopte, napravila dve duple servis greške, pa su se Rusi vratili u meč.





