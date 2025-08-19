KRAH NA STARTU! Novak Đoković i Olga Danilović eliminisani sa Ju-Es opena!
Najnovije vesti iz tenisa nisu idealne po srpski "beli sport".
Olga Danilović i Novak Đoković eliminisani su u miks-dublu već na startu Ju-Es opena, pošto su ih pobedili Rusi Mira Andrejeva i Danil Medvedev rezultatom 2:0 (4:2, 5:3), za 45 minuta igre.
Rusi su prvi set dobili zahvaljujući jednom brejku.
U drugom segmentu je srpski par stigao prvi do brejka, poveo 3:1, pa je Danilovićeva servirala za osvajanje seta.
Srpska teniserka je u ključnim trenucima, na dve set lopte, napravila dve duple servis greške, pa su se Rusi vratili u meč.
Ako vas zanima Novak Đoković, a i sve ostalo vezano za tenis, pratite vesti o tome na sportskim stranicama portala "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
BONUS VIDEO: Amerikanac propevao na srpskom zbog Novaka Đokovića
Preporučujemo
ZAPAD GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je upravo uradilo preko 210.000 Rusa
19. 08. 2025. u 15:12
JEZIVO: Stavio skrivenu kameru u svlačionicu da snima decu kojoj je trener!
19. 08. 2025. u 16:18
NEVEROVATAN MEČ NA MARAKANI! Crvena zvezda izgubila od Pafosa, Liga šampiona moguća samo uz podvig na Kipru!
19. 08. 2025. u 23:00 >> 23:00
IMA LI MILOJEVIĆ NOVOG KECA U RUKAVU: Zvezda igra za peti ulazak u Ligu šampiona
SRPSKI šampion Crvena zvezda je na korak od trećeg uzastopnog plasmana u Ligu šampiona, a na putu stoji nezgodni kiparski šampion Pafos.
19. 08. 2025. u 07:00
ZAPAD GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je upravo uradilo preko 210.000 Rusa
Otkako je počeo rat u Ukrajini, Rusija se u vestima nađe, bar kada se o sportu radi, uglavnom zbog sankcija koji trpe njeni sportisti. Ali, nešto nesvakidašnje za Zapad priredilo je više od 210.000 Rusa.
19. 08. 2025. u 15:12
IZ SVIH UGLOVA: 32 godine mlađa žena našeg glumca se skinula u bikini (FOTO)
MARIJA je objavila čitav niz fotografija. Ona je pozirala u bikiniju i fotografisala se iz svih mogućih uglova.
18. 08. 2025. u 22:13
Komentari (0)