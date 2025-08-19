Tenis

KRAH NA STARTU! Novak Đoković i Olga Danilović eliminisani sa Ju-Es opena!

Новости онлине

19. 08. 2025. u 23:31

Najnovije vesti iz tenisa nisu idealne po srpski "beli sport".

Tanjug/AP

Olga Danilović i Novak Đoković eliminisani su u miks-dublu već na startu Ju-Es opena, pošto su ih pobedili Rusi Mira Andrejeva i Danil Medvedev rezultatom 2:0 (4:2, 5:3), za 45 minuta igre.


Rusi su prvi set dobili zahvaljujući jednom brejku.


U drugom segmentu je srpski par stigao prvi do brejka, poveo 3:1, pa je Danilovićeva servirala za osvajanje seta.


Srpska teniserka je u ključnim trenucima, na dve set lopte, napravila dve duple servis greške, pa su se Rusi vratili u meč.


Andrejeva i Medvedev zatim su napravili brejk na servis Đokovića, a potom priveli meč kraju u svoju korist.
 

