"NE RAZMIŠLJAM O PRVOM MESTU": Crna serija Aleksandra Zvereva se nastavlja i u Indijan Velsu

Nemački teniser Aleksandar Zverev jako loše igra u poslednje vreme. Poslednji koji gaje porazio bio je Talon Grikspor u drugom kolu Indijan Velsa.

Foto: Profimedia

Tako da su i priče o eventualnom pohodu na prvo mesto ATP liste sad več gubi smisao.

- U početku sam razmišljao o broju 1, više to ne radim. Da bih to postao, moram da osvajam turnire, a ja to ne uspevam. Ne mogu ni da prođem drugo kolo. Užasno igram - rekao je Zverev.

Sve je krenulo nizbrdo od poraza od Janika Sinera u Melburnu.

- Ne znam, možda taj poraz ima uticaja na moje loše rezultate - rekao je Zverev.

