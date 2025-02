RUS OPLEO PO CELOM SVETU! Nedavno žestoko udario na Nadala i Mareja, a sada...

Rus koji igra pod zastavom Kazahstana je ponovo u centru pažnje.

FOTO: Tanjug/AP

Naime, Aleksandar Bublik je nedavno žestoko opleo po Rafaelu Nadalu i Endiju Mareju.

Bublik, jedan od najkontroverznijih tenisera na ATP turu, kako na terenu, tako i van njega, dao je izjave koje su mnogi opisali kao nepoštovanje, nazivajući Nadala i Mareja "ćelavim čovekom" i "starcem".

Izjave je dao za ruski "Meč TV", a tema su bili oproštaju pomenutih tensiera od aktivne igračke karijere.

- Želimo da se povučemo na najbolji mogući način. Jasno je da nisam Rafael Nadal i da će moj legat biti mnogo manji, ako to uopšte može da se kaže. Ali ono što se desilo sa Nadalom i Endijem Marijem prilikom njihovih povlačenja bio je cirkus, ne mogu to da nazovem ničim drugim. Videli smo ih sa otvorenim ustima u svlačionici, ali onda vidiš ćelavog čoveka i starca. Za mene je to bila sramota, cirkus. Mislim da je to najtačniji način da to kažem - rekao je pre mesec dana Bublik.

Svaki izlazak Kazahstanca pred novinare je pravi biser. Tako je bilo i ove nedelje u Marseju. Otkrio je detalje iz svoje juniorske biografije koje je delio sa Danilom Medvedevim.

– Bili smo zajedno u akademiji, ja sam bio najbolji – podseća Bublik na te dane.- Ali kada sam počeo da igram na turnirima, nije mi išlo tako dobro. Za mene je u tom trenutku ATP tur izgledao kao nemoguća misija.

I Medvedev je imao slično mišljenje.

– Sećam se, igrali smo na nekom fjučersu, nismo bili ni u prvih 900. Danil mi je rekao, nemoguće je da ćemo jednog dana ući u prvih 300. Ja sam se složio. A kao rezultat, on je bio prvi reket sveta, a ja u prvih 20.

Bublik ističe da mu je mnogo pomoglo kada je dobio stalnog trenera.

– Tek u juniorima sam shvatio koliko sam dobar. Sam, bez ikakve stručne pomoći, ušao sam u 20 najboljih juniora na svetu i 180 na ATP listi. Čim sam dobio pravog trenera i fizioterapeuta, popeo sam se u prvih 100.

Ali to ne znači da je uvek zadovoljan radom svog trenera. Kamera ga je uhvatila kako u Marseju dovikuje Artemu Suprunovu:

– Da li me gledaš! Eksplodiraću, ne mogu više ovako. Bolje da igramo karte u Krasnodaru – vikao je tokom poraza sa 7:6 (9:7), 6:4 u drugom kolu protiv Francuza Imbera koji brani titulu.

Nedavno je potkačio i kolege:

– Teniseri su roboti dizajnirani da pobeđuju. Oni koriste svoja tela kao sredstva za uspehe. Za mene oni nisu ljudi, teško je razgovarati sa njima. Nemam šta da im kažem. Kada vam je cilj da osvojite gren slem, nemate vremena za druženje – kaže trenutno 48. reket sveta.