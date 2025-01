OGLASIO SE ENDI MAREJ! Evo šta je rekao o saradnji sa Novakom Đokovićem

Endi Marej završio je tenisku karijeru prošle godine, a ove uplovio u trenerske vode i to kao saradnik Novaka Đokovića.

FOTO: Tanjug/AP

Njih dvojica su zajedno radili pre i tokom nedavno završenog Australijan Opena, a kada je sve prošlo Britanac je opisao svoje početke u novoj profesiji.

Uz startno priznanje da se radi o potpuno drugačijem iskustvu, iako je tolike govine proveo u sportu. I postigao ne malo uspeha, uprkos problemima s povredama, operacijama, rehabilitacijama...

- Oduvek sam znao da ću uživati u trenerskom poslu. Nikad nisam mislio drugačije, ali postoje stvari koje sam naučio i koje su možda bile malo drugačije od onoga što sam očekivao. Sigurno da postoje oblasti u kojima ću morati da se poboljšam, na primer, u tehničkoj strani igre. Kao igrač, razumeo bih osnove, ali ne tako dobro kao neki veoma iskusni treneri. Neki od njih sa kojima sam radio tokom godina bili su veoma jaki u toj oblasti".

FOTO: Tanjug/AP

Pošto je stekao uvid u obe sfere, osvajač Grend slema i olimpijske medalje tvrdi da je teže trenirati nekoga nego biti nečiji učenik. Pogotovo što je "vatreno krštenje" imao uz svog prijatelja iz Srbije, kome je teško otkriti nešto novo posle njegovog pomeranja svih mogučih granica "belog sporta".

- Demantovao bih ljude koji kažu da je teže gledati sa strane. Znam koliko stresno može biti tamo... Osećao sam mnogo nervoze u pripremama mečeva, ali kada sam to gledao, osećao sam da to mopgu da isključim. Osećao sam se mirno sa strane. Na kraju meča sa Alkarasom ili važnim trenucima osetio sam nervozu, ali ne u istoj meri kada igrate".

Novak je posle pobede nad mladim Špancem, u četvrtfinalu AO, pritrčao Mareju kako bi proslavili trijumf. Logično, ali bitno i lepo i za novopečenog trenera i za desetostrukog šampiona pomenutog turnira, koji je zbog povrede predao polufinalni duel Aleksandru Zverevu.

- Bio je to 'kul' trenutak. Svi su bili prilično uzbuđeni posle meča, s obzirom na to kako se osećao. To je bio nestvaran tenis. Neverovatne performanse. Bio sam iznenađen kad je došao jer smo nekako proslavili posle meč lopte. Bio je oduševljen pobedom i načinom na koji je igrao i time što je prošao. Lep trenutak", zaključio je Marej, za kog se još ne zna da li će nastaviti saradnju sa Novakom.

