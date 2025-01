ŠOK U POLUFINALU AUSTRALIJAN OPENA: Neverovatan poraz apsolutnog favorita, džabe i meč-lopte!

Australijan open 2025 je dočekao veliko iznenađenje.

FOTO: Tanjug/AP

Autsajderka u polufinalu, 14. sa VTA liste, Medison Kiz je posle neverovatne borbe i spasavanja meč-lopti - pobedila drugu teniserku sveta Igu Švjontek.

Konačan rezultat u borbi za finale grend slema u Melburnu glasio je 5:7, 6:1, 7:6 (10:8) za devojku kojoj je malo ko davao šanse u ovom meču.

"Frka" od samog početka

Nestvarnih sedam brejkova viđeno je u uvodnoj deonici.

Druga je trajala dvostruko kraće, samo 27 minuta, jer se Amerikanka tada razgoropadila i najavila da bi možda stvrno mogla do čuda.

A onda - vrhunac drame.

Na 4:4 u odlučujućem setu, Poljakinja je servirala, a njena suparnica imala velikih 15:40.

Švjontekova ne samo da se izvukla iz teške situacije, već je napravila preokret, osvojila i taj gem, pa desetak minuta kasnije brejkom i onaj za 6:5.

Servirala je potom za pobedu, imala i meč-loptu, ali...

Poljakinja tada nije uspela u svojoj nameri: Kiz je serijom odličnih poteza preokrenula rezultat, "oduzela servis" suparnici i zakazala "super taj-brejk".

U njemu se igralo do deset osvojenih poena, a do trijumfa je stigla Amerikanka, posle ukupno više od dva i po sata velike teniske borbe. Ali, kako je samo došla do pobede...

Najzanimljivija dešavanja su, zapravo, bila na samom kraju - jer je poljska teniserka imala ranu prednost od dva poena i to "održavala" sve dok suparnica nije stigla do 7:7. Osokolilo je to Medison Kiz, koja je na svoje servise preokrenula rezultat i došla do meč-lopte. Nju nije propustila, pa je "mini-brejkom" poslala Švjontekovu kući, a sebe vinula u meč za titulu.

U finalu, ona će igrati protiv Arine Sabalenke, koja je treći uzastopni put došla do završne borbe za trofej na melburnskom grend slemu.

Kad igra Novak Đoković?

Podsetimo, Đoković je u četvrtfinalu pobedio Karlosa Alkaraza i to posle preokreta.

Njegov naredni rival biće Aleksander Zverev, Nemac koji je drugi na ATP listi, a koji je u četvrtfinalu eliminisao 12. nosioca, Tomija Pola.

Sa druge strane, trenutno najbolje rangirani teniser sveta, Italijan Janik Siner, plasirao se među četvoricu najboljih u Melburnu savladavši u četvrtfinalu Aleksa de Minora u tri ekspresno dobijena seta i igraće protiv Bena Šeltona koji je jako ljut na TV komentatore.

Ovog četvrtka, organizatori Australijan opena su danas saopštili kada igraju Đoković - Zverev, a kada Siner - Šelton.

Ako vas zanimaju Karlos Alkaraz, Janik Siner, Novak Đoković, a i sve ostalo vezano za tenis (a Australijan open ulazi u završnu fazu), pratite vesti o tome na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: Neviđeni detalji sa dočeka srpskih olimpijaca u Beogradu