SINER NIJE SPAVAO ZBOG PORAZA ALKARAZA: Ono je bilo finale...

Novak Đoković se plasirao u polufinale Australijan opena 2025. u utorak, a u sredu je to uradio momak koji ga je prošle godine izbacio sa ovog grend slema upravo na korak od finala - Janik Siner. Italijan je posle svog trijumfa priznao da je pažljivo gledao meč Noleta i Karlosa Alkaraza.

Podsetimo, Đoković je u četvrtfinalu pobedio Karlosa Alkaraza i to posle preokreta.

Njegov naredni rival biće Aleksander Zverev, Nemac koji je drugi na ATP listi, a koji je u četvrtfinalu eliminisao 12. nosioca, Tomija Pola.

Sa druge strane, trenutno najbolje rangirani teniser sveta, Italijan Janik Siner, plasirao se među četvoricu najboljih u Melburnu savladavši u četvrtfinalu Aleksa de Minora u tri ekspresno dobijena seta.





"Važno hraniti se zdravo"

- Danas sam se osećao dobro, ranim brejkom u svakom setu je put do trijumfa bio lakši. On je opasan teniser, danas mu nije išlo, a ja moram da se zahvalim navijačima na fantastičnoj i fer atmosferi. Ovakvi mečevi mogu brzo da se završe, ali može i da dođe do promene ako padne nivo igre, ali ja sam zadovoljan svojim nastupom - rekao je Siner posle uspeha.

On je istakao da se dobro spremio za meč protiv De Minora.

- Imam iskusan tim sa sobom, zahvalan sam im, razumeju me bolje od sebe. Igram tenis toliko dugo, ali mogu da unapredim mnogo toga. Spremao sam se za danas, uveče kad igraš pokušavaš da spavaš što više, da se hraniš zdravo i dobro da se zagreješ. Bilo je prohladno danas, duvao je vetar, pa smo se zagrevali u zatvorenom, još jedan rezultat je polufinale i videćemo šta će tamo biti - dodao je italijanski teniser.

Ostao dugo budan zbog Đokovića i Alkaraza



Siner je priznao da je u utorak pratio meč četvrtfinala između Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza.

- Gledao sam meč do kraja, znao sam da mogu da spavam dugo. Bio je fantastičan meč i to u četvrtfinalu, to je meč za finale. To je ta vrsta rivaliteta Karlosa i Novaka, bio je neverovatan meč, poeni, razmene i to je potrebno ovakvoj publici. Videćemo šta će biti u ovoj sezoni, dolaze novi igrači, nadam se da ću stvoriti lepe rivalitete - istakao je Siner.







- Igrao sam nekoliko teških mečeva protiv njega. On je nezgodan server, ima jak udarac... Nadam se da ću moći da uzvratim te servise, da ostanem koncentrisan kao danas i budem agresivan - zaključio je Siner.

Kada igraju Đoković i Zverev?

Oba polufinala na programu su u petak, 24. januara.

Prvi polufinalni susret bi trebalo da počne u kasnim popodnevnim satima po lokalnom vremenu, oko 16 časova, što je šest ujutru po našem, srednjoevropskom, a drugi oko 20.30 po lokalnom, odnosno 10.30 po ovdašnjem.

Ko će tačno igrati kada - odlučiće organizatori, tokom četvrtka.

