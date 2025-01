"IGRAO SAM NEVEROVATNO, OVA POBEDA MI MNOGO ZNAČI!" Kecmanović nakon velikog trijumfa na Australijan openu

Srpski teniser Miomir Kecmanović izjavio je da je zadovoljan pobedom protiv Poljaka Huberta Hurkača i plasmana u treće kolo Australijan opena.

FOTO: M. Vukadinović

Kecmanović je danas u Melburnu u drugom kolu prvog grend slem turnira sezone pobedio Hurkača sa 6:4, 6:4, 6:2. Meč je trajao jedan sat i 51 minut.

- Osećao sam se prilično dobro, neverovatno sam igrao. Radio sam na terenu mnoge stvari koje smo vežbali, to je bilo lepo osetiti - rekao je Kecmanović na konferenciji za medije.

- Dobro sam riternirao, pogotovo kada je sunce smetalo serveru. Kako je vreme odmicalo, tako je i on koristio iste servise, pa sam uspevao da ga čitam. Drago mi je da sam dobio dobrog igrača, on je bio top 10 igrač i to mi znači za samopouzdanje za dalje. Drago mi je da sam držao kontinuitet, nisam padao i to je pokazatelj da radim dobre stvari - dodao je srpski teniser.

Kecmanović će za plasman u četvrto kolo Australijan opena igrati protiv pobednika meča između Danca Holgera Runea i Italijana Matea Beretinija.

- Obojicu sam pobedio. Drugačije je uvek kada se igra grend slem. Ko god da bude, samo se nadam da ću moći da nastavim ovakvim tempom - naveo je Kecmanović.

On je rekao da se dobro slaže sa novim trenerom Viktorom Troickim.

- I pripreme smo dobro odradili, a mnoge stvari koje smo promenili - odmah funkcionišu. On se mnogo trudi i zasad sve ide kako treba da ide - istakao je Kecmanović.

Srpski teniser je prošle godine stigao do četvrtog kola Australijan opena.

- Valjda sam gladan i mečeva i pobeda, tu pružim najbolje od sebe. Više verujem u sebe, to je sigurno. Stvari na kojima smo radili su mi fino legle - ako mi ne ide nešto, mogu da se oslonim na nešto drugo. Trudim se da što manje pričam i da se koncentrišem samo na sledeći poen - naglasio je Kecmanović.

On će po završetku Australijan opena nastupiti za Srbiju u Dejvis kupu protiv selekcije Danske.

- Uvek sam uzbuđen kada igram za svoju zemlju. Biće zabavno. Još čekamo da vidimo da li će Novak Đoković da igra. S njim bi nam bilo bolje, ali i bez njega imamo dobar tim i spremni smo. Nadam se da ćemo dobro proći - zaključio je Kecmanović.

