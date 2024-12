"KIRJOS JE PROVOKATOR": Francuska teniserka bez dlake na jeziku

Italijanski teniser Janik Siner imao dva pozitivna testa na doping prošlog marta, njegov najžešći kritičar je bio Nik Kirjos. Sve to prekipelo je Marion Bartoli, šampionki Vimbdona iz 2013. godine.

Foto: Profimedia

- Svima nam je dosat njegovih reči. Ma koliko on insistirao, Siner mu neće odgovoriti. A ako se jednog dana sastanu na terenu, imaćemo na jednoj strani prvog na svetu koji je ove godine osvojio dva gren slema i gotovo je nepobediv, a na drugoj Nika Kirjosa koji nije odigrao nijedan zvaničan meč od 13. juna 2023. godine - rekla je Bartoli u podkastu na "RMC sportu".

Australijanac je praktično dve godine i dva meseca van terena, a odigrao je samo taj jedan meč koji pominje Bartoli.

- Nisam iznenađena njegovim ponašanjem, jer on živi od provokativnih izjava. Podsetila bih vas da je on bio u stanju da kaže onakav horor Stenu Vavrinki, jednom od najbolje vaspitanih i najpoštovanijih tenisera na svetu, i to u sred meča na mastersu 1.000 - rekla je Bartoli i podsetila na incident od pre desetak godina.

BONUS VIDEO: DA ČUJE CEO SVET: Ovo su srpski olimpijci pevali na brodu tokom otvaranja Olimpijskih igara

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.