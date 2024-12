"VIDEĆEMO ĐOKOVIĆA KAKO SE BORI DA OSVOJU SVAKU GREND SLEM TITULU": Bivši šampion Vimbldona otrkio Novakove planove

Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković naredne teniske sezone ima velike planove.

Novak Đoković sledeće godine puni 38. godinu i samim tim se već smatra iskusnijim teniserom, ali da mu to neće smetati u ostvarenju najvećih ciljeva smatra Grend slem šampion Jirgen Melcer.

- To će biti sjajna kombinacija, izutetno dobra za tenis, Endi može puno da pomogne Novaku. Ne postoji puno igrača koji imaju IQ poput njega. Čak i legenda poput Đokovića može da nauči dosta od njega, može da razgovara o dosta tema sa Marijem koji će ga pogledati direktno u oči i reći istinu. To bi mogao da bude preduslov uspešnog partnerstva - rekao je Melcer.

Objasnio je kakav pristup Novak Đoković mora da ima kako bi mogao da nastavi da igra tenis na najboljem nivou.

- Novak mora da trenira drugačije, inteligentnije nego kada je imao 30 godina. Ne može više da podnese to opterećenje, nego pažljivo da izabere u kojim segmentima želi da napreduje. Telo se u njegovim godinama regeneriše drugačijom brzinom, zbog toga je i doveo Marija u tim, jer je on prošao kroz to u prethodnim godinama. Mogao bi da mu da ekstra motivacije, dodatnu sreću i želju za treningom. Za Noleta sve se vrti oko Grend slemova, ako izgubi na Mastersima neće biti toliko dramatično. Mislim da će se u 2025. godini boriti za sve titule na slemovima - rekao je Melcer, vlasnik titula Vimbldona i Ju-Es Opena u dubl kategoriji.

