RIVAL NOVAKA ĐOKOVIĆA RATUJE PROTIV RUSIJE: "Užasna iskustva, gledam ljude kako umiru oko mene u rovovima"

RAT u Ukrajini i dalje privlači ogromnu pažnju širom planete, a najnovije vesti vezane za taj sukob, koji Rusija naziva "specijana vojna operacija", dolaze iz sfere sporta.

Foto: Piksabej

Naime, jedan od najpoznatijih sportista Ukrajine, bivši teniski reprezentativac te zemlje, Aleksandar Dolgopolov, napustio je "beli sport" kako bi se latio oružja i branio domovinu.

Sada, iz rovova, ovaj 36-godišnjak poručuje sledeće putem društvenih mreža:

- Užasna iskustva. Sediš u rovu i nakon nekoliko rundi granata počneš da shvataš ritam. Jedan minobacač puca na svaka dva minuta, a drugi 40 sekundi nakon njega. Bili smo u rovu 15 sati, borili se protiv zombija i pili energetska pića, a granate su se približavale. Prvo su bile na 30 metara, pa na 20, pa na 15 metara od nas. Mi smo bili metar ispod zemlje - ističe je ukrajinski as.

Dodaje i kako teško proživljava ono što se dešava:

- Nedavno je poginuo jedan moj saborac, imao je 25 godina. Došao je iz Gruzije, došao da se bori za Ukrajinu i bio je to bolan gubitak za nas. Što više vremena prolazi, vidiš kako sve više ljudi umiru oko tebe. Sve to je ostavilo traga na meni. Nisam srećan kao pre, život je stresniji. Nekad sam bio vrlo ležerna osoba, uvek nasmejan i spreman na šalu. Još uvek se šalimo, ali danak rata je tu. To je psihološki iscrpljujuće i svi imamo posledice toga- kaže Dolgopolov.

Ko je Aleksandar Dolgopolov?

Rođen 7. novembra 1988. u Kijevu, Aleksandar Dolgopolov je 2006. postao profesionalni teniser. U karijeri je osvojio tri itule, a najveći uspeh bio mu je boravak na 13. mestu ATP liste, 16. januara 20212. Na grend slem turnirima je najdalje dogurao do četvrtfinala, i to 2011, a od tenisa je zaradio nešto preko sedam miliona dolara.

Protiv Novaka Đokovića je igrao šest puta, od toga jednom na Ju-Es openu, a ostalo na mastersima - i svih šest puta je izgubio. Pritom, u tri navrata je, u Monte Karlu, Majamiju i Sinsinatiju, Noletu uspeo da uzme po set.

