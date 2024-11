"DA SAM BIO NA MESTU SELEKTORA, MOGUĆE DA SEBE NE BIH STAVIO": Rafael Nadal posle poraza u Dejvis kupu

Legendarni španski teniser, Rafael Nadal, doživeo je poraz u možda i svom poslednjem meču u karijeri, kada je od Botika Van de Zandšulpa, poražen sa 2:0 u setovima u prvom meču četvrtfinala Dejvis Kupa.

FOTO: Tanjug/AP

Rafa Nadal nije krio emocije. Sve vreme su bile prisutne.

- Pokušavao sam da budem kao profesionalac, ali emocije su bile tu, nije lako bilo da ih zadržim, da ih kontrolišem. Šta da se radi, pomoć publike mi nije bila dovoljna da mi pomogne- rekao je Nadal.

Nadal je izašao prvi na teren, izgubio meč od holandskog teniera, ali ne sumlja u svoje igrače. Šansa i dalje postoji.

- Tako je kako je. Cilj je da daš bod selekciji, ali to nije bio slučaj. Izašao sam na teren da pomognem ekipi. Danas sam bio selektovan, da se potrudim da pobedim, ali nije bilo moguće. U ovoj fazi karijere ne mogu da se bunim previše. Pokušavao sam da treniran, da igram najbolje, ali ovakve stvari se dešavaju. Izgubio sam, ali tu je još šansi, a ja ću se truditi da radim i da budem pri ruci ukoliko timu budem bio potreban. Ako ne, tu sam da podržim sa klupe - rekao je Nadal.

Iz Rafinog ugla on jeste izgubio meč, ali selektor je odlučio, on je tu i da zaigra ili da bodri sa klupe.

- Rekao sam već, nije bila moja odluka da igram. Zato imamo selektora. On je napravio takvu odluku sa kojom svi živimo. Da sam bio selektor, moguće da ne bih sebe stavio! To je bila odluka i nadam se da je bila dobra. To je možda bila moja poslednja utakmica. Izgubio sam prvu za Dejvis kup, izgubio sam možda i poslednju, ali to je tako - rekao je Nadal.

