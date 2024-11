NOVAK ĐOKOVIĆ PRELOMIO! Veliko trenersko ime menja Gorana Ivaniševića

Selektor Dejvis kup reprezentacije Srbije Viktor Troicki čuo je da Novak Đoković planira da angažuje novog trenera, veliko ime.

Foto arhiva VN

Troicki ne zna detalje o Novakovim planovima po pitanju trenera.

Novak je najavio da će krenuti punom parom u pripreme za novu sezonu, a igraće već u prvoj nedelji, što će mu biti priprema za Australijan open.

- Drago mi je da je Novak izjavio da stopostotno kreće sa pripremama za novu sezonu. Videli smo se nakratko, a čak sam i čuo da se zakuvava nešto sa novim trenerom, sa nekim velikim imenom. Ne znam ništa o tome. To je trač koji sam i ja čuo juče, nisam čuo od njega - rekao je Troicki za "Sport klub".

Postavlja se pitanje šta bi novi trener mogao da donese Novaku.

- Iskreno, i ja nagađam jer nemam informaciju i nemam ideju ko bi to mogao da bude. Opet će tražiti veliko ime sa kojim može da podeli iskustva. Naravno, Novak je najbolji u istoriji i novi trener ga neće naučiti forhend ili bekhend, svi smo svesni toga, ali treba mu neko sa kim može da podeli iskustvo. Jako je bitno da nađe mir kada pogleda u njega, to mu je potrebno. Da dobije komentar u datom trenutku. Zaista je zahtevan po tom pitanju i traži informacije od svog boksa jer je perfekcionista. Zato mislim da će to biti zvučno ime. Ne mora da znači da je bio već trener, možda neko sa manje trenerskog iskustva, ali neko velikog renomea - dodao je Troicki.

Podsetimo, Novak nema glavnog trenera još od rastanka sa Goranom Ivaniševićem, koji je u međuvremenu postao trener Elene Ribakine.

Bonus video: Novak Đoković - Pet tajni zbog kojih je najbolji na svetu



