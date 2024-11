SRBIN MU PROMENIO ŽIVOT! Novak Đoković je izgovorio samo sedam reči i Nik Kirjos od tada više nije isti čovek

Australijski teniser Nik Kirjos saopštio je da će se na turniru u Brizbejnu ponovo vratiti na teren posle dugalčke pauze koju je imao zbog problema sa povredama. A tog povratka ne bi bilo - da Novak Đoković nije učinio jednu naizgled običnu stvar.

No, krenimo redom.

Kirjosova duga pauza

Podsetimo, jedna od najzanimljivijih teniskih ličnosti je izjavila da je "konačno u formi" i da se dobro oseća, i to nakon što je prethodno sa terena odustvovao zbog povreda kolena, stopala i ručnog zgloba. Kirjosov poslednji meč bio je još 13. juna 2023, na turniru u Štutgartu, protiv kineskog tenisera Jibing Vua.

"Bio je dug put oporavka da bih se vratio tu gde sam danas. Jedan od ciljeva koje sam postavio bio je da mogu da igram u Australiji, tako da sam srećan što ću početi u Brizbejnu, koji je jedan od mojih omiljenih turnira. Uzbuđen sam što ću se vratiti tenisu nakon toliko vremena", rekao je Kirjos, prenosi Bi-Bi-Si.

Ali to je samo ona zvanična, "vraćam se tenisu", informacija.

Iza nje se krije - jedna dublja priča. I, ona ide ovako.

Kako je Đoković promenio život Kirjosu

Nekada veliki "Novakomrzac" je zavoleo Srbina zbog principijelnog stava tokom pandemije, usled čega je čak, kao kriminalac, najbolji teniser sveta i tada trostruki uzastopni osvajač grend slema u Melburnu deportovan iz Australije. A deportovan je jer je tamošnji i tadašnji ministar za imigraciju procenio da je Nole "opasan po društvo" (podsetimo, sud je oslobodio Đokovića krivice, ali je onda ministar Aleks Hok iskoristio svoje zakonom postojeće pravo da ga, po ličnom nahođenju, protera iz države. Na drugom suđenju, kada se Novakov pravni tim, pobunio zbog deportacije, ta žalba nije usvojena jer, prosto, zakon stvarno daje ministru pomenuto pravo).

Kirjos i čovek koji je najduže bio "svetski broj 1" su se zbližili od tada. Postali su čak i veliki prijatelji.

A sada je 29-godišnji Australijanac otkrio i kako mu je Novak promenio život.

- Ja sam prošao kroz jednu rekonstrukciju zgloba ruke. Meni su na ruci bile izbušene četiri rupe, a tu je bio i komad žice koji mi je držao zglob zajedno, dok su mi prsti izgledali kao kobasice kada sam izašao iz operacione sale - rekao je Kirjos, a prenosi australijski "Kurijer mejl".

Odmah je dodao i sledeće:

- Bio sam u gipsu oko 12 nedelja, bez ikakvih pokreta šake. I... prosto, morao sam ponovo da naučim kako da koristim desni zglob. Čak i samo da nosim torbe sa namirnicama. Sve je bilo neverovatno bolno.

Tada se desila i ključna stvar:

- Najpre sam počeo da osećam prvo pravo poboljšanje tokom tog devetomesečnog perioda... a onda sam stigao do tačke u kojoj se osećam kao da igram onako kakav sam bio 2022. A, zapravo, desilo se da sam malo razmenjivao udarce sa Novakom i on mi je rekao: "Uopšte ne deluje kao da si operisan". I, to je bila velika motivacija da sebi priznam da ja, možda, stvarno pravim neke iskorake, neki napredak u povratku. Do tada u nisam to bio siguran. Te Novakove reči, to mi je bio veliki podstrek. Ttako da, eto... da on to nije rekao, ne znam da li bih bio motivisan i da li bih nastavio da razmišljam o povratku (profesionalnom tenisu), ali to, kada mi je rekao pomenute reči, to je definitivno bio izuzetno važan detalj ovog mogu putovanja na kome se nalazim - otkrio je australijski teniser.

Kad se, zapravo, Kirjos vraća na teren

Australijski teniser planira da učestvuje na egzibicionom turniru Svetska teniska liga, od 19. do 22. decembra, u Abu Dabiju.

No, onaj takmičarski tenis, Kirjos će igrati počev od turnir u Brizbejnu, koji je na programu je od 29. decembra 2024. do 5. januara 2025. godine.

Podsetimo, Kirjosov najveći uspeh u karijeri bio je plasman u finale Vimbldona 2022. godine, kada je izgubio od Novaka Đokovića.

