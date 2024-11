DOBRO POZNATO LICE: Miomir Kecmanović ima novog trenera

Srpski teniser Miomir Kecmanović će u novu sezonu ući sa novim trenerom.

FOTO: M. Vukadinović

Nekadašnji teniser Viktor Troicki rekao je u razgovoru za "Sport klub" da će početi da sarađuje sa Kecmanovićem.

- Miomir me je pozvao, njegov menadžer i on. Seli smo i popričali – želi, hoće i može više u odnosu na ono što je postigao dosad. Drago mi je što mi je ukazao poverenje. Mislim da nije ispunio sav potencijal. Nedostaju mu kontinuitet i disciplina. Svakako je lakše to što ga poznajem, selektor sam, gledao sam mnogo njegovih mečeva i znam šta je početna pozicija - rekao je Troicki za Sport klub

Rekao je aktuelni selektor reprezentacije Srbije šta ne dostaje Kecamnoviću

- Definitivno mu servis oscilira, tu i tehnički može da napreduje, radićemo na tome. Cilj je da fizički bude spreman tokom cele godine – Vlade Kaplarević radi sjajan posao sa njim, nema povreda, ali radićemo da bude agilniji, da se bolje kreće. Moraju želja i glad za rezultatima da ga drže cele godine. Ne sme da se gubi fokus.

Podsetimo, Troicki je nedavno okončao saradnju sa Hamadom Međedovićem, a Kecmanović je imao prilikde da sarađuje sa Troickim u okviru nacionalnog tima.

