"ĐOKOVIĆ MI NIJE DOZVOLIO DA PONOVIM USPEH": Del Potro otvorio dušu, govorio o oproštajnom meču sa Novakom

JEDAN od najboljih argentinskih tenisera Huan Martin del Potro govorio je o svom poslednjem meču u karijeri.

Foto: EPA-EFE/JUSTIN LANE

Naime nekadašnji grend slem šampion dogovorio se sa Novakom Đokovićem o odigravanju poslednjeg meča u karijeri, iako se Argentinac oprostio od belog sporta pre dve godine u Buenos Ajresu.

- Do prošlog mastersa u Majamiju, bilo je nekih glasina da bismo igrali, ali se dugo nismo videli. Jednog dana u Majamiju, pozvao me je i rekao. Delpo, znam da si ovde, voleo bih da dođeš na večeru da pričamo. Razgovor je bio neverovatan. Pitao me je da li je istina to o meču, rekao sam mu da je jedini način da ga igram da mi on bude protivnik. Odgovorio mi je, računaj na mene u svemu što mogu da ti pomognem. Za mene je to bilo veoma emotivno, jer znam koliko je njegov takmičarski kalendar nabijen, da ima hiljade ponuda, da će doći na par sati u Argentinu zbog mene i zbog ljudi koji ga vole, da će to biti super specijalno, rekao je Del Potro za "Nasion" i potom otkrio o čemu su sve pričali:

- Bilo je neverovatno. Pričali smo o životu, mečevima, mladima, o Alkarasu i Sineru. Nikada na turnirima ne bismo mogli tako da razgovaramo. Pitao me je da li su sve te priče o meču tačne, da li su istina ili laž. Rekao sam mu onako kako sam se osećao. Odgovorio mi je, računaj na mene. Imam Olimpijske igre, egzibiciju u Rijadu, razne turnire, ali praviću ti društvo na tvom poslednjem izlasku na teren.

Prisetio se i međusobnih duela i svojih uspeha protiv najvećeg svih vremena.

- Žao mi je da mi u finalu US opena 2018. nije dozvolio da ponovim uspeh – podseća da je jedini gren slem osvojio baš u Nujorku 2009.- Ali ja sam u 2011. otišao u Srbiju i pobedio u Dejvis kupu, kao i u prvom kolu Olimpijskih igara u Riju 2016. On to ne zaboravlja, nastavio je Argentinac.

Da nije bilo problema sa kolenom, ko zna šta bi bilo.

- Želeo sam da budem broj 1 na svetu, i mogao sam to, ali mi se koleno raspalo. Osam puta sam operisao koleno. Zna se za pet, ali sam se u tajnosti operisao još tri puta. Išao sam kod najboljih specijalista za koleno, sve probao, tretmane, dijete, suplemente… Kažem sebi, a da probaš ovu ludost? Verujte mi, probao sam. A sada samo želim da se popnem uz stepenice bez bolova ili kada idem kući u Tandil da mogu da vozim auto četiri sata. Zamislite posle svih tih borbi sa Novakom, Rodžerom, Rafom, za broj 1, za Grend slemove, sada moram da kažem, kako da vozim u Tandil a da me ne boli koleno, otkriva Del Potro i zaključuje:

- Još nisam dostigao kvalitet normalnog života. Pitao sam lekare za protezu, oni kažu da sam još mlad za nju, da čekam kada budem imao 50 godina. Svakodnevno se borim sa ovim problemima. Upalim TV i vidim Vavrinku i Nišikorija kako igraju, a oni su moji vršnjaci. I pitam se, ako oni mogu, zašto ne mogu ja?

