GREND SLEM ŠAMPION SIGURAN: Hrvat obezbedio drugo kolo na turniru u Beogradu

Hrvatski teniser Marin Čilić trijumfovao je u prvom kolu Beograd opena. On je bio bolji od Aleksandera Milera sa 2:0 (7:6 (2), 6:3) i tako obezbedio plasman u drugo kolo Beograd opena.

FOTO: EPA-EFE/JOEL CARRETT AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

Hrvatski teniser je loše otvorio meč i odmah pretrpeo brejk, bio je u zaostatku veći deo seta, a onda napravio brejk kad je Francuz servirao za set pri rezultatu 5:4.

To je demoralisalo Francuza, pa je u taj-brejku dominirao šampion Ju-Es opena iz 2014. godine.

Drugi set je bio mnogo lakši za Marina. On je već u prvom gemu drugog perioda igre stigao do brejka, a zatim i na 5:3 napravio još jedan i tako stigao do pobede.

U sledećem kolu će Čilić igrati protiv Jiržija Lehečke koji je kao četvrti nosilac bio slobodan u prvom kolu.

