"TEREN JE BIO PREBRZ!" Ovako Karlos Alkaraz opravdava šokantan poraz

Ne igraju Đoković i Siner, ispao je i Alkaraz. Ako se tome doda da su Federer, nešto ranije, a sada i Nadal, okačili rekete o klin, bez obzira na to što Španac nikada nije imao neke spektakularne rezultate u pariskom Bersiju, završni "kostur" ovogodišnjeg izdanja mastersa u glavnom gradu Francuske ne liči mnogo na ono na šta smo navikli.

To koriste neka druga imena iz teniskog sveta, među kojima i Francuz Igo Ember koji, na krilima domaće publike, trenutno igra tenis svog života. Upravo je eliminacijom favorizovanog Alkaraza u osmini finala (6:1, 3:6, 7:5), Francuz razgalio svoje navijače.

Alkarazu, s druge strane, nije bilo sve po volji. Naročito se žalio na – teren! Bio mu je, kaže, prebrz.

- Ovo je najbrži teren na Mastersu 1000. Verovatno i na celoj turneji. To je ludo. Po svoj prilici je najbrži u poslednjih deset godina na ovom turniru. Ne znam zašto to rade. Nije mi jasno zašto toliko menjaju podlogu. Sve to me to malo iznenađuje – izjavio je Alkaraz posle poraza.

Pogrešio je, kaže, što nije došao ranije da bi se bolje pripremio:

- Morao sam da dođem ranije da se naviknem na ove uslove, ali nisam. Iskreno, sve što mogu da kažem je da ne razumem zašto su to uradili.

Alkaraz naglašava da je pokušao da se prilagodi na podlogu u Parizu, ali da mu to nije pošlo za rukom.

- Veoma je teško igrati u ovim uslovima. Mislio sam da oni prilično dobro odgovaraju mojoj igri, ali nije bilo tako. Vežbam kod kuće, ali nije isto na terenu. Nisam iznenađen svojim nivoom i igrom, ali iznenadilo me je sve ostalo pomalo – zaključio je Španac.

Ipak, našao je reči hvale za svog protivnika.

- Ne želim da kažem nešto što će zvučati kao izgovor. Pre svega, Igo je zaslužio pobedu. To je očigledno. Moram da mu čestitam. Učinak mu je bio zaista visok. Način na koji je udara loptu bio je neverovatan – kazao je Alkaraz, ali ipak i dodao da je mnogo toga zavisilo od brzine podloge.

Španac je pohvalio i francusku publiku, koja ovih dana uživa u Bersiju.

- Dok sam igrao protiv francuskog igrača, jednog od najboljih koje Francuska trenutno ima, bili su odlični. Ustajali su, aplaudirali mojim poenima. Cenim to, iskreno. Publika me je zaista poštovala – zaključio je Karlitos.

