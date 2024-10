"DOSTA JE BILO!" Rafael Nadal ne želi opet Novaka Đokovića

Najbolji španski teniser u istoriji Rafael Nadal, za "DAZN" govorio je o velikom rivalstvu sa Novakom Đokovićem i Rodžerom Federerom.

Foto: Profimedia

Slavni Španac zaigraće na egzibiciji u Saudijskoj Arabiji i to će biti jedan od poslednjih nastupa pre nego što zvanično okonča svoju blistavu karijeru na Dejvis kupu u Španiji.

Inače, turnir Šest kraljeva igra se 17, 18. i 20. oktobra, a Đoković i Nadal mogu da se sastanu tek u finalu, što je malo verovatno, ako organizatori ne nameste da se baš tako desi. Đoković će prethodno u polufinalu čekati boljeg iz duela Janik Siner - Danil Medvedev.

Međutim, Azijate je najviše zanimalo Rafino mišljenje o velikoj trojci, pa nije isključeno da još jednom Nole i Rafa odmere snage za kraj. Velika trojka je termin koji se odnosi na dvodecenijsku dominaciju i rivalstvo Novaka Đokovića, Rodžera Federera i Rafaela Nadala, koji su iza sebe ostavili čak 150 nezaboravnih duela.

Nadal je sa Novakom odigrao čak 60 međusobnih mečeva (Nole je slavio 31 put, a Rafa 29), dok je sa Federerom imao 40 okršaja i 24 puta je izlazio kao pobednik.

- Naravno, odnos sa Rodžerom Federerom je bio poseban, ali i sa Novakom imam dobar odnos. Mislim da je to način na koji pristupamo sportu. To je moguće jer, kao što sam već rekao, shvatamo da je to sve što dobijamo. U životu imamo mnogo važnijih stvari van tenisa. Na kraju dana, ako imate dobar odnos sa kolegama, ljudima oko vas ili generalno sa ljudima, bez sumnje, iz mog iskustva, bićete srećniji. Tako da je tenis samo igra, a odnosi prevazilaze to.

Iako ceo svet priželjkuje da se Nadal još jednom sastane sa Đokovićem - mada su njih dvojica na suprotnim stranama žreba, Rafi se baš i ne sviđa ideja.

- Pa, igrali smo mnogo puta, ne moramo ponovo (smeh). Ali je to uvek bio veliki izazov i sjajno rivalstvo. On je igrač koji me je uvek gurao ka najvišem nivou, prema granicama. Mislim da imamo isti osećaj jedno prema drugom. Obojica smo se sa Rodžerom gurali na sledeći nivo, jer je protivnik uvek bio veoma jak i stalno moramo da se usavršavamo, usavršavamo i usavršavamo da bismo mogli da nastavimo da se takmičimo na nivou koji nam je potreban da bismo imali uspeh - rekao je Nadal i dodao:

- Mislim da je to lepa stvar u sportu. Uvek imamo jasne ciljeve i odlučnost da budemo bolji, bolji i bolji, a imati velike protivnike ispred vas daje vam jasniju perspektivu o tome kako to treba ostvariti.

